https://ria.ru/20230411/trevoga-1864524939.html
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях Украины - РИА Новости, 11.04.2023
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:16
2023-04-11T15:16
2023-04-11T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 15.02 (совпадает с мск). Ранее во вторник тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина
Воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях Украины
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в Харьковской и Сумской областях
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 15.02 (совпадает с мск).
Ранее во вторник тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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