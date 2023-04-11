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СМИ: Трамп вернется в Нью-Йорк для дачи показаний по гражданскому иску - РИА Новости, 11.04.2023
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03:52 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/tramp-1864370698.html
СМИ: Трамп вернется в Нью-Йорк для дачи показаний по гражданскому иску
СМИ: Трамп вернется в Нью-Йорк для дачи показаний по гражданскому иску - РИА Новости, 11.04.2023
СМИ: Трамп вернется в Нью-Йорк для дачи показаний по гражданскому иску
Бывший президент США Дональд Трамп, как ожидается, вновь поедет в Нью-Йорк в четверг, чтобы дать показания по гражданскому иску генпрокурора Нью-Йорка Летиции... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T03:52
2023-04-11T03:52
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
дональд трамп
арест трампа
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, как ожидается, вновь поедет в Нью-Йорк в четверг, чтобы дать показания по гражданскому иску генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс на 250 миллионов долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники. Джеймс в сентябре 2022 года подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Тогда Джеймс заявила, что ответчики, включая бывшего президента США, нарушили законы уголовного кодекса нескольких штатов, в том числе подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве, под меньший процент брали залоги и платили меньше налогов. Согласно иску, такие акты мошенничества и предоставление ложных сведений "значительно сильно увеличили личный капитал Трампа". "Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили ABC News, что бывший президент Дональд Трамп, как ожидается, вернется в Нью-Йорк, чтобы во второй раз дать показания в рамках иска генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс на 250 миллионов долларов о гражданском мошенничестве", - говорится в сообщении телеканала. Ранее Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия. Кроме того, Трамп фигурирует еще в ряде дел. Расследуется возможная причастность Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, вопрос о подсчете голосов на выборах в 2020 году в штате Джорджия и законность хранения экс-президентом секретных правительственных документов в частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.
https://ria.ru/20230411/tramp-1864370557.html
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нью-йорк (город)
сша
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нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп, арест трампа, в мире
Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, Дональд Трамп, Арест Трампа, В мире
СМИ: Трамп вернется в Нью-Йорк для дачи показаний по гражданскому иску

ABC: Трамп в четверг вновь посетит Нью-Йорк для дачи показаний по гражданскому иску

© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Corey Sipkin
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, как ожидается, вновь поедет в Нью-Йорк в четверг, чтобы дать показания по гражданскому иску генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс на 250 миллионов долларов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
Джеймс в сентябре 2022 года подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Тогда Джеймс заявила, что ответчики, включая бывшего президента США, нарушили законы уголовного кодекса нескольких штатов, в том числе подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве, под меньший процент брали залоги и платили меньше налогов. Согласно иску, такие акты мошенничества и предоставление ложных сведений "значительно сильно увеличили личный капитал Трампа".
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"Источники, знакомые с этим вопросом, сообщили ABC News, что бывший президент Дональд Трамп, как ожидается, вернется в Нью-Йорк, чтобы во второй раз дать показания в рамках иска генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс на 250 миллионов долларов о гражданском мошенничестве", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. В интервью РИА Новости Такопина сказал, что прокурора Манхэттена Элвина Брэгга используют в деле против бывшего главы государства как оружие, а политические круги оказывают влияние на работу системы правосудия.
Кроме того, Трамп фигурирует еще в ряде дел. Расследуется возможная причастность Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года, вопрос о подсчете голосов на выборах в 2020 году в штате Джорджия и законность хранения экс-президентом секретных правительственных документов в частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.
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Нью-Йорк (город)СШАМанхэттенДональд ТрампАрест ТрампаВ мире
 
 
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