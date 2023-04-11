https://ria.ru/20230411/tramp-1864370557.html

Американские правозащитники заявили о нарушении при обысках у Трампа

Американские правозащитники заявили о нарушении при обысках у Трампа - РИА Новости, 11.04.2023

Американские правозащитники заявили о нарушении при обысках у Трампа

Американская правозащитная организация America First Legal утверждает, что Белый дом сокрыл свою истинную роль в обысках в имении бывшего президента США... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T03:49

2023-04-11T03:49

2023-04-11T03:49

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Американская правозащитная организация America First Legal утверждает, что Белый дом сокрыл свою истинную роль в обысках в имении бывшего президента США Дональда Трампа. Как сообщает организация на своем сайте, ссылаясь на закон о свободе информации, правозащитники обратились в национальный архив за документами о запросе на особый доступ Белого дома, который якобы мог быть подан администрацией для ознакомления с данными о хранившихся у Трампа документах. Утверждается, что полученная информация использовалась как предлог для обыска у экс-президента. "Это ошеломляющее разоблачение предполагает, что национальный архив вводил в заблуждение конгресс о роли Белого дома в рейде на дом Трампа", - говорится в сообщении. Организация настаивает, что Белый дом злоупотребил полномочиями и солгал американскому народу о своей невовлеченности в ситуацию. Сотрудники ФБР 8 августа провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. Белый дом отрицал какую-либо причастность к действиям правоохранителей. В ответ ряд республиканских политиков выступили с резкой критикой в адрес спецслужб и Гарланда. После по решению суда были обнародованы ордер на обыск и опись изъятого, из которой следует, что у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Расследование началось в ответ на обращение национального управления архивов и документации (NARA) в минюст о том, что от канцелярии Трампа в январе 2022 года получено 15 коробок документов, в 14 из них нашли материалы с определенной пометкой секретности, в том числе 25 совершенно секретных документов.

https://ria.ru/20230411/tramp-1864363276.html

https://ria.ru/20230407/tramp-1863649651.html

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сша, флорида, дональд трамп, фбр, в мире