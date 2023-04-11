https://ria.ru/20230411/tramp-1864363276.html

СМИ: Трамп пытается заблокировать дачу показаний Пенсом

СМИ: Трамп пытается заблокировать дачу показаний Пенсом - РИА Новости, 11.04.2023

СМИ: Трамп пытается заблокировать дачу показаний Пенсом

Экс-президент США Дональд Трамп пытается заблокировать дачу показаний бывшим вице-президентом Майком Пенсом на процессе о попытках переиграть итоги выборов 2020 РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T00:23

2023-04-11T00:23

2023-04-11T00:23

колумбия

дональд трамп

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майк пенс

сша

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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пытается заблокировать дачу показаний бывшим вице-президентом Майком Пенсом на процессе о попытках переиграть итоги выборов 2020 года, сообщил телеканала NBC. По его данным, Трамп в федеральном апелляционном суде по столичному округу Колумбия оспаривает постановление нижестоящей инстанции, которая предписала Пенса выступить перед жюри присяжных. Сам Пенс, занимавший пост вице-президента при Трампе, дал понять, что не собирается саботировать расследование. Судья Джеймс Боасберг из федерального окружного суда по округу Колумбия ранее обязал Пенса и ряд высокопоставленных соратников Трампа дать показания в рамках дела, которое грозит экс-президенту обвинениями во вмешательстве в электоральный процесс.

https://ria.ru/20230407/tramp-1863778425.html

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колумбия, дональд трамп, nbc, майк пенс, сша, в мире