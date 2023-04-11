https://ria.ru/20230411/tramp-1864363276.html
СМИ: Трамп пытается заблокировать дачу показаний Пенсом
СМИ: Трамп пытается заблокировать дачу показаний Пенсом - РИА Новости, 11.04.2023
СМИ: Трамп пытается заблокировать дачу показаний Пенсом
Экс-президент США Дональд Трамп пытается заблокировать дачу показаний бывшим вице-президентом Майком Пенсом на процессе о попытках переиграть итоги выборов 2020 РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T00:23
2023-04-11T00:23
2023-04-11T00:23
колумбия
дональд трамп
nbc
майк пенс
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdde0deb39928775c34a5377758f00e2.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пытается заблокировать дачу показаний бывшим вице-президентом Майком Пенсом на процессе о попытках переиграть итоги выборов 2020 года, сообщил телеканала NBC. По его данным, Трамп в федеральном апелляционном суде по столичному округу Колумбия оспаривает постановление нижестоящей инстанции, которая предписала Пенса выступить перед жюри присяжных. Сам Пенс, занимавший пост вице-президента при Трампе, дал понять, что не собирается саботировать расследование. Судья Джеймс Боасберг из федерального окружного суда по округу Колумбия ранее обязал Пенса и ряд высокопоставленных соратников Трампа дать показания в рамках дела, которое грозит экс-президенту обвинениями во вмешательстве в электоральный процесс.
https://ria.ru/20230407/tramp-1863778425.html
колумбия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43f46c770ea878a8cd163ea629b4cf90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колумбия, дональд трамп, nbc, майк пенс, сша, в мире
Колумбия, Дональд Трамп, NBC, Майк Пенс, США, В мире
СМИ: Трамп пытается заблокировать дачу показаний Пенсом
NBC: Трамп пытается заблокировать показания Пенса на процессе о попытке пересмотра выборов