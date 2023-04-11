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Титов призвал к борьбе с перегибами при применении статьи о гособоронзаказе - РИА Новости, 11.04.2023
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00:48 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/titov-1864363964.html
Титов призвал к борьбе с перегибами при применении статьи о гособоронзаказе
Титов призвал к борьбе с перегибами при применении статьи о гособоронзаказе - РИА Новости, 11.04.2023
Титов призвал к борьбе с перегибами при применении статьи о гособоронзаказе
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым установить особый контроль прокуратуры над следствием по делам, связанным с исполнением государственного... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T00:48
2023-04-11T00:48
борис титов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым установить особый контроль прокуратуры над следствием по делам, связанным с исполнением государственного оборонного заказа, в противном случае перегибы отрицательно скажутся на деятельности добросовестных предпринимателей. В нем напоминается, что федеральный закон от 24.09.2022 № 365-ФЗ УК РФ был дополнен рядом составов, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение обязательств по договорам в рамках гособоронзаказа. "Разброс санкций – от штрафа в 1 миллиона рублей до лишения свободы на срок до 8 лет. Если же нарушение условий повлекло ущерб для бюджета на сумму не менее 5 миллионов рублей, или же привело к невозможности исполнения госконтракта, то наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет",- подчеркивается в пресс-релизе. "Есть риск формирования правоприменительной практики, которая может крайне негативно отразиться на деятельности добросовестных предпринимателей и, как следствие, на формировании конкурентной среды",- предупреждает Титов. По его словам, составы преступлений, связанные с исполнением гособоронзаказа, не содержат указания на умышленный характер нарушения. "Соответственно, к ответственности по этим статьям могут привлечь в том числе за деяние, совершенное по неосторожности. В то же время предпринимательские риски - неотъемлемая часть предпринимательской деятельности, и обусловленные ими нарушения исполнения обязательств обычно компенсируются неустойкой (штрафом, пени), которые могут быть предусмотрены законом или договором",- заключил уполномоченный.
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борис титов, россия, анатолий разинкин
Борис Титов, Россия, Анатолий Разинкин
Титов призвал к борьбе с перегибами при применении статьи о гособоронзаказе

Омбудсмен Титов призвал не допускать перегибов при применении статьи о гособоронзаказе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым установить особый контроль прокуратуры над следствием по делам, связанным с исполнением государственного оборонного заказа, в противном случае перегибы отрицательно скажутся на деятельности добросовестных предпринимателей.
«

"Борис Титов обратился с письмом к первому заместителю Генерального прокурора РФ Анатолию Разинкину с предложением установить особый контроль прокуратуры над следствием по делам, связанным с исполнением государственного оборонного заказа",- говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена.

В нем напоминается, что федеральный закон от 24.09.2022 № 365-ФЗ УК РФ был дополнен рядом составов, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение обязательств по договорам в рамках гособоронзаказа.
"Разброс санкций – от штрафа в 1 миллиона рублей до лишения свободы на срок до 8 лет. Если же нарушение условий повлекло ущерб для бюджета на сумму не менее 5 миллионов рублей, или же привело к невозможности исполнения госконтракта, то наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет",- подчеркивается в пресс-релизе.
"Есть риск формирования правоприменительной практики, которая может крайне негативно отразиться на деятельности добросовестных предпринимателей и, как следствие, на формировании конкурентной среды",- предупреждает Титов.
По его словам, составы преступлений, связанные с исполнением гособоронзаказа, не содержат указания на умышленный характер нарушения.
"Соответственно, к ответственности по этим статьям могут привлечь в том числе за деяние, совершенное по неосторожности. В то же время предпринимательские риски - неотъемлемая часть предпринимательской деятельности, и обусловленные ими нарушения исполнения обязательств обычно компенсируются неустойкой (штрафом, пени), которые могут быть предусмотрены законом или договором",- заключил уполномоченный.
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Борис ТитовРоссияАнатолий Разинкин
 
 
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