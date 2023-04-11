https://ria.ru/20230411/teplo-1864524819.html
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года - РИА Новости, 11.04.2023
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года
Вторник стал самым теплым днем в столице с начала года, воздух прогрелся до плюс 15,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:16
2023-04-11T15:16
2023-04-11T15:16
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вторник стал самым теплым днем в столице с начала года, воздух прогрелся до плюс 15,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. "Самый тёплый день весны! В Москве к 14.00 воздух впервые в этом сезоне прогрелся выше плюс 15 (плюс 15,2)", - написал Тишковец. Он добавил, что прогрев продолжится. В среду станет еще теплее - в столице будет до плюс 17-19 градусов, по области - до плюс 15-20 градусов.
https://ria.ru/20230410/vozdukh-1864212099.html
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года
Синоптик "Фобос" Тишковец: в Москве во вторник воздух прогрелся до 15 градусов тепла