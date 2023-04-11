https://ria.ru/20230411/tele2-1864509511.html
Телков стал генеральным директором Tele2
Телков стал генеральным директором Tele2 - РИА Новости, 11.04.2023
Телков стал генеральным директором Tele2
Заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям компании Tele2 Алексей Телков возглавил компанию, сообщили РИА... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:36
2023-04-11T14:36
2023-04-11T18:53
экономика
tele2 ab
ростелеком
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям компании Tele2 Алексей Телков возглавил компанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора. "Алексей Телков вступил в должность генерального директора Tele2. Соответствующее решение было утверждено советом директором компании", - говорится в сообщении. В марте источник в компании заявлял агентству, что Телков, тогда заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям компании, будет назначен её генеральным директором. Телков сменил на этом посту Андрея Патоку, который был назначен в июне 2021 года, а до этого, с августа 2016 года, занимал должность генерального директора компании по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами. Tele2 ранее был подразделением шведской компании Tele2 AB. В марте 2013 года оператора выкупил ВТБ, получив права на использование бренда сроком на десять лет. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировала компания "Ростелеком".
https://ria.ru/20230309/tele2-1856669152.html
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экономика, tele2 ab, ростелеком
Экономика, Tele2 AB, Ростелеком
Телков стал генеральным директором Tele2
Замдиректора по информационным технологиям Tele2 Телков возглавил компанию
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям компании Tele2 Алексей Телков возглавил компанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.
"Алексей Телков вступил в должность генерального директора Tele2. Соответствующее решение было утверждено советом директором компании", - говорится в сообщении.
В марте источник в компании заявлял агентству, что Телков, тогда заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям компании, будет назначен её генеральным директором.
Телков сменил на этом посту Андрея Патоку, который был назначен в июне 2021 года, а до этого, с августа 2016 года, занимал должность генерального директора компании по продукту, маркетингу и работе с федеральными клиентами.
Tele2 ранее был подразделением шведской компании Tele2 AB
. В марте 2013 года оператора выкупил ВТБ
, получив права на использование бренда сроком на десять лет. В 2020 году 100% акций Tele2 консолидировала компания "Ростелеком
".
Tele2 опроверг информацию о действии договора на аренду бренда до сентября