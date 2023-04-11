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Пушилин заявил об отсутствии у ВСУ техники, способной переломить ход боя - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 11.04.2023 (обновлено: 23:33 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/tekhnika-1864631549.html
Пушилин заявил об отсутствии у ВСУ техники, способной переломить ход боя
Пушилин заявил об отсутствии у ВСУ техники, способной переломить ход боя - РИА Новости, 11.04.2023
Пушилин заявил об отсутствии у ВСУ техники, способной переломить ход боя
Информации, что у украинских подразделений появляется западная техника, которая может переломить ход событий, нет, заявил в интервью врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T23:20
2023-04-11T23:33
в мире
денис пушилин
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Информации, что у украинских подразделений появляется западная техника, которая может переломить ход событий, нет, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин."Такой подтвержденной информации, что в таких количествах появляется техника, которая может сейчас переломить ход событий, ни из одного подразделения мной получено не было", - сказал Пушилин в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, получал ли он информацию о появлении у украинских подразделений западной техники в больших количествах.Он добавил, что были единичные проявления, но "пару месяцев назад".
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика
В мире, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Пушилин заявил об отсутствии у ВСУ техники, способной переломить ход боя

Пушилин: нет информации о появлении у ВСУ техники, которая может переломить ход событий

© AP Photo / LibkosУкраинский танк
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Информации, что у украинских подразделений появляется западная техника, которая может переломить ход событий, нет, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Такой подтвержденной информации, что в таких количествах появляется техника, которая может сейчас переломить ход событий, ни из одного подразделения мной получено не было", - сказал Пушилин в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, получал ли он информацию о появлении у украинских подразделений западной техники в больших количествах.
Он добавил, что были единичные проявления, но "пару месяцев назад".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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