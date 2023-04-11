https://ria.ru/20230411/tayvan-1864390401.html
Французские законодатели посетят с визитом Тайвань
Французские законодатели посетят с визитом Тайвань - РИА Новости, 11.04.2023
Французские законодатели посетят с визитом Тайвань
Члены парламента Франции собираются в ближайшее время посетить Тайвань, заявил министр иностранных дел острова Джозеф У в интервью Bloomberg. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:20
2023-04-11T09:20
2023-04-11T10:50
в мире
китай
тайвань
нэнси пелоси
эммануэль макрон
ноак
франция
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Члены парламента Франции собираются в ближайшее время посетить Тайвань, заявил министр иностранных дел острова Джозеф У в интервью Bloomberg.Он отметил, что сенат и Национальное собрание Франции продемонстрировали свою поддержку Тайваню и некоторые законодатели приедут "очень скоро".По данным источников агентства, группа парламентариев отправится на Тайвань уже в ближайшее воскресенье.Также Блумберг, ссылаясь на пресс-секретаря сената, уточняет, что пять сенаторов посетят Тайвань в конце апреля и встретятся там с официальными лицами. Он добавил, что будет обсуждаться тема полупроводников. В последний раз французская делегация приезжала на Тайвань в сентябре 2022 года. Ее возглавлял заместитель председателя комитета по европейским делам сената Франции Сирил Пеллева. При этом президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Китай на прошлой неделе заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо думать о своих интересах. В субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения служат предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864247443.html
https://ria.ru/20230409/tayvan-1864077797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, эммануэль макрон, ноак, франция
В мире, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, Эммануэль Макрон, НОАК, Франция
Французские законодатели посетят с визитом Тайвань
Глава МИД Тайваня заявил, что французские законодатели в скором времени посетят остров
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Члены парламента Франции собираются в ближайшее время посетить Тайвань, заявил министр иностранных дел острова Джозеф У в интервью Bloomberg
.
Он отметил, что сенат и Национальное собрание Франции продемонстрировали свою поддержку Тайваню и некоторые законодатели приедут "очень скоро".
По данным источников агентства, группа парламентариев отправится на Тайвань уже в ближайшее воскресенье.
Также Блумберг, ссылаясь на пресс-секретаря сената, уточняет, что пять сенаторов посетят Тайвань в конце апреля и встретятся там с официальными лицами. Он добавил, что будет обсуждаться тема полупроводников.
ВС Китая успешно отработали поставленные на учениях вокруг Тайваня задачи
В последний раз французская делегация приезжала на Тайвань в сентябре 2022 года. Ее возглавлял заместитель председателя комитета по европейским делам сената Франции Сирил Пеллева.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон
после визита в Китай
на прошлой неделе заявил, что Европа
не должна втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина
из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо думать о своих интересах.
В субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК
Ши И сообщил, что Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения служат предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 70 китайских самолетов