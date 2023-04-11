https://ria.ru/20230411/tayvan-1864390401.html

Французские законодатели посетят с визитом Тайвань

Французские законодатели посетят с визитом Тайвань - РИА Новости, 11.04.2023

Французские законодатели посетят с визитом Тайвань

Члены парламента Франции собираются в ближайшее время посетить Тайвань, заявил министр иностранных дел острова Джозеф У в интервью Bloomberg. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:20

2023-04-11T09:20

2023-04-11T10:50

в мире

китай

тайвань

нэнси пелоси

эммануэль макрон

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Члены парламента Франции собираются в ближайшее время посетить Тайвань, заявил министр иностранных дел острова Джозеф У в интервью Bloomberg.Он отметил, что сенат и Национальное собрание Франции продемонстрировали свою поддержку Тайваню и некоторые законодатели приедут "очень скоро".По данным источников агентства, группа парламентариев отправится на Тайвань уже в ближайшее воскресенье.Также Блумберг, ссылаясь на пресс-секретаря сената, уточняет, что пять сенаторов посетят Тайвань в конце апреля и встретятся там с официальными лицами. Он добавил, что будет обсуждаться тема полупроводников. В последний раз французская делегация приезжала на Тайвань в сентябре 2022 года. Ее возглавлял заместитель председателя комитета по европейским делам сената Франции Сирил Пеллева. При этом президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Китай на прошлой неделе заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо думать о своих интересах. В субботу официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И сообщил, что Вооруженные силы Китая 8-10 апреля в соответствии с планом боевой подготовки проводят учения и патрулирование в морской акватории и воздушном пространстве вокруг Тайваня. По его словам, учения служат предупреждением выступающим за независимость Тайваня сепаратистским силам, а также необходимой мерой для защиты суверенитета и территориальной целостности КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864247443.html

https://ria.ru/20230409/tayvan-1864077797.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, эммануэль макрон, ноак, франция