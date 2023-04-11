В ЕС считают, что слова Макрона о Тайване навредят Европе, пишут СМИ
FT: в ЕС считают, что слова Макрона о Тайване навредят и Европе, и отношениям Киева и США
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В ЕC считают, что комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна быть втянута в конфликт из-за Тайваня навредят как самим европейским странам, так и отношениям Украины и США, пишет газета Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.
Макрон ранее после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.
По мнению двух высокопоставленных дипломатов ЕС, "комментарии Макрона навредят как Европе, так и отношениям Украины с США, а также затруднят выработку единой позиции ЕС по отношению к Пекину".
"Это не победа ни для кого. Кроме (председателя КНР - ред.) Си (Цзиньпина)", - приводит издание слова одного из дипломатов.
Ранее американский сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио прокомментировал слова Макрона, пригрозив оставить Европу разбираться с Украиной самостоятельно и сфокусироваться на тайваньском вопросе.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.