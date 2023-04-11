Рейтинг@Mail.ru
В ЕС считают, что слова Макрона о Тайване навредят Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/tayvan-1864390243.html
В ЕС считают, что слова Макрона о Тайване навредят Европе, пишут СМИ
В ЕС считают, что слова Макрона о Тайване навредят Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023
В ЕС считают, что слова Макрона о Тайване навредят Европе, пишут СМИ
В ЕC считают, что комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна быть втянута в конфликт из-за Тайваня навредят как самим... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:17
2023-04-11T09:17
в мире
китай
европа
эммануэль макрон
нэнси пелоси
марко рубио
евросоюз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В ЕC считают, что комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна быть втянута в конфликт из-за Тайваня навредят как самим европейским странам, так и отношениям Украины и США, пишет газета Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов. Макрон ранее после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. По мнению двух высокопоставленных дипломатов ЕС, "комментарии Макрона навредят как Европе, так и отношениям Украины с США, а также затруднят выработку единой позиции ЕС по отношению к Пекину". "Это не победа ни для кого. Кроме (председателя КНР - ред.) Си (Цзиньпина)", - приводит издание слова одного из дипломатов. Ранее американский сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио прокомментировал слова Макрона, пригрозив оставить Европу разбираться с Украиной самостоятельно и сфокусироваться на тайваньском вопросе. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230410/tayvan-1864320519.html
https://ria.ru/20230409/tayvan-1864119548.html
китай
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, европа, эммануэль макрон, нэнси пелоси, марко рубио, евросоюз, сша
В мире, Китай, Европа, Эммануэль Макрон, Нэнси Пелоси, Марко Рубио, Евросоюз, США
В ЕС считают, что слова Макрона о Тайване навредят Европе, пишут СМИ

FT: в ЕС считают, что слова Макрона о Тайване навредят и Европе, и отношениям Киева и США

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В ЕC считают, что комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна быть втянута в конфликт из-за Тайваня навредят как самим европейским странам, так и отношениям Украины и США, пишет газета Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.
Макрон ранее после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Тайвань зафиксировал приближение к острову более 90 самолетов ВС Китая
10 апреля, 18:13
По мнению двух высокопоставленных дипломатов ЕС, "комментарии Макрона навредят как Европе, так и отношениям Украины с США, а также затруднят выработку единой позиции ЕС по отношению к Пекину".
"Это не победа ни для кого. Кроме (председателя КНР - ред.) Си (Цзиньпина)", - приводит издание слова одного из дипломатов.
Ранее американский сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио прокомментировал слова Макрона, пригрозив оставить Европу разбираться с Украиной самостоятельно и сфокусироваться на тайваньском вопросе.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
В американском конгрессе оценили оборонные возможности Тайваня
9 апреля, 23:14
 
В миреКитайЕвропаЭммануэль МакронНэнси ПелосиМарко РубиоЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала