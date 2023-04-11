https://ria.ru/20230411/tayvan-1864390243.html

В ЕС считают, что слова Макрона о Тайване навредят Европе, пишут СМИ

В ЕС считают, что слова Макрона о Тайване навредят Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2023

В ЕС считают, что слова Макрона о Тайване навредят Европе, пишут СМИ

В ЕC считают, что комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна быть втянута в конфликт из-за Тайваня навредят как самим... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:17

2023-04-11T09:17

2023-04-11T09:17

в мире

китай

европа

эммануэль макрон

нэнси пелоси

марко рубио

евросоюз

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В ЕC считают, что комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа не должна быть втянута в конфликт из-за Тайваня навредят как самим европейским странам, так и отношениям Украины и США, пишет газета Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов. Макрон ранее после визита в Китай заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под "американский ритм". По его словам, европейцам необходимо "проснуться" и подумать о своих интересах. По мнению двух высокопоставленных дипломатов ЕС, "комментарии Макрона навредят как Европе, так и отношениям Украины с США, а также затруднят выработку единой позиции ЕС по отношению к Пекину". "Это не победа ни для кого. Кроме (председателя КНР - ред.) Си (Цзиньпина)", - приводит издание слова одного из дипломатов. Ранее американский сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио прокомментировал слова Макрона, пригрозив оставить Европу разбираться с Украиной самостоятельно и сфокусироваться на тайваньском вопросе. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230410/tayvan-1864320519.html

https://ria.ru/20230409/tayvan-1864119548.html

китай

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, европа, эммануэль макрон, нэнси пелоси, марко рубио, евросоюз, сша