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В Таиланде планируют запретить посещение популярного у туристов острова
В Таиланде планируют запретить посещение популярного у туристов острова - РИА Новости, 11.04.2023
В Таиланде планируют запретить посещение популярного у туристов острова
В Таиланде планируют закрыть для туристов остров, пляжи которого признаны лучшими в мире, сообщает Asia News. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:45
2023-04-11T15:45
2023-04-11T15:46
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Таиланде планируют закрыть для туристов остров, пляжи которого признаны лучшими в мире, сообщает Asia News.Пляж Парадайз с белым песком на острове Крадан, омываемый водами Андаманского моря, возглавил рейтинг британского World Beach Guide "100 лучших пляжей на планете в 2023 году".Остров площадью 2,5 квадратных километра — часть нацпарка Хат Чао Май, и руководство заповедника опасается наплыва туристов. Слишком активные прибытия уже ставили под угрозу, например, Пхи-Пхи-Ле, который был закрыт для посещений отдыхающих несколько лет.Глава нацпарка Прит Нарасрит обещает увеличить инвестиции в инфраструктуру заповедника и расширить меры по защите архипелага.В частности, для сохранения экосистемы власти закроют для приезжих остров с 1 июня по 30 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд
В Таиланде планируют запретить посещение популярного у туристов острова
Власти Таиланда на четыре месяца запретят посещение популярного у туристов острова
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
В Таиланде планируют закрыть для туристов остров, пляжи которого признаны лучшими в мире, сообщает
Asia News.
Пляж Парадайз с белым песком на острове Крадан, омываемый водами Андаманского моря, возглавил рейтинг британского World Beach Guide "100 лучших пляжей на планете в 2023 году".
Остров площадью 2,5 квадратных километра — часть нацпарка Хат Чао Май, и руководство заповедника опасается наплыва туристов. Слишком активные прибытия уже ставили под угрозу, например, Пхи-Пхи-Ле, который был закрыт для посещений отдыхающих несколько лет.
Глава нацпарка Прит Нарасрит обещает увеличить инвестиции в инфраструктуру заповедника и расширить меры по защите архипелага.
В частности, для сохранения экосистемы власти закроют для приезжих остров с 1 июня по 30 сентября.
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