https://ria.ru/20230411/tailand-1864537083.html

В Таиланде планируют запретить посещение популярного у туристов острова

В Таиланде планируют запретить посещение популярного у туристов острова - РИА Новости, 11.04.2023

В Таиланде планируют запретить посещение популярного у туристов острова

В Таиланде планируют закрыть для туристов остров, пляжи которого признаны лучшими в мире, сообщает Asia News. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:45

2023-04-11T15:45

2023-04-11T15:46

туризм

туризм

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таиланд

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Таиланде планируют закрыть для туристов остров, пляжи которого признаны лучшими в мире, сообщает Asia News.Пляж Парадайз с белым песком на острове Крадан, омываемый водами Андаманского моря, возглавил рейтинг британского World Beach Guide "100 лучших пляжей на планете в 2023 году".Остров площадью 2,5 квадратных километра — часть нацпарка Хат Чао Май, и руководство заповедника опасается наплыва туристов. Слишком активные прибытия уже ставили под угрозу, например, Пхи-Пхи-Ле, который был закрыт для посещений отдыхающих несколько лет.Глава нацпарка Прит Нарасрит обещает увеличить инвестиции в инфраструктуру заповедника и расширить меры по защите архипелага.В частности, для сохранения экосистемы власти закроют для приезжих остров с 1 июня по 30 сентября.

https://ria.ru/20230207/pattayya-1849480638.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд