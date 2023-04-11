https://ria.ru/20230411/syr-1864511258.html
В сыре некоторых белорусских поставщиков выявили говяжий жир
В сыре некоторых белорусских поставщиков выявили говяжий жир - РИА Новости, 11.04.2023
В сыре некоторых белорусских поставщиков выявили говяжий жир
Россельхознадзор выявил говяжий жир в сырах ряда белорусских предприятий и попросил приостановить его поставки в Россию, следует из сообщения ведомства. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:41
2023-04-11T14:41
2023-04-11T14:41
экономика
россия
белоруссия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
продукты
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россельхознадзор выявил говяжий жир в сырах ряда белорусских предприятий и попросил приостановить его поставки в Россию, следует из сообщения ведомства. Уточняется, что при проведении лабораторного анализа сыра белорусского производства в нем были обнаружены говяжьи жиры. К примеру, полутвердый копченый сыр ОАО "Туровский молочный комбинат" на 26,3% был заменен говяжьим жиром, мягкий сливочный сыр на 29,1% заменен говяжьим жиром, а в полутвердом сыре "Цеха по производству сыров ОАО "Бабушкина крынка" говяжьи жиры замещают 30% молочных. Ведомство добавило, что продукция сопровождалась декларациями о соответствии и ветеринарными сопроводительными документами, выданными компетентным органом Белоруссии. Россельхознадзор обратился к белорусскому департаменту ветеринарного и продовольственного надзора и попросил приостановить с 12 апреля сертификацию продукции, а также провести расследование с целью установления причин нарушения.
https://ria.ru/20230405/rossiya-1863002304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире, продукты
Экономика, Россия, Белоруссия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире, Продукты
В сыре некоторых белорусских поставщиков выявили говяжий жир
Россельхознадзор выявил говяжий жир в сыре некоторых белорусских поставщиков
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Россельхознадзор выявил говяжий жир в сырах ряда белорусских предприятий и попросил приостановить его поставки в Россию, следует из сообщения
ведомства.
«
"Россельхознадзор попросил ветеринарную службу Белоруссии приостановить поставки в Россию продукции с нескольких предприятий, фальсифицирующих сыры говяжьим жиром", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при проведении лабораторного анализа сыра белорусского производства в нем были обнаружены говяжьи жиры. К примеру, полутвердый копченый сыр ОАО "Туровский молочный комбинат" на 26,3% был заменен говяжьим жиром, мягкий сливочный сыр на 29,1% заменен говяжьим жиром, а в полутвердом сыре "Цеха по производству сыров ОАО "Бабушкина крынка" говяжьи жиры замещают 30% молочных.
Ведомство добавило, что продукция сопровождалась декларациями о соответствии и ветеринарными сопроводительными документами, выданными компетентным органом Белоруссии.
Россельхознадзор обратился к белорусскому департаменту ветеринарного и продовольственного надзора и попросил приостановить с 12 апреля сертификацию продукции, а также провести расследование с целью установления причин нарушения.
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