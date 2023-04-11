https://ria.ru/20230411/swift-1864625527.html
У системы SWIFT пока нет альтернативы, заявил глава ЦБ Филиппин
У системы SWIFT пока нет альтернативы, заявил глава ЦБ Филиппин - РИА Новости, 11.04.2023
У системы SWIFT пока нет альтернативы, заявил глава ЦБ Филиппин
Альтернатива должна быть у международной межбанковской системы SWIFT, ее в настоящее время нет, заявил РИА Новости глава филиппинского центробанка Фелипе... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T22:05
2023-04-11T22:05
2023-04-11T22:05
экономика
филиппины
вашингтон (штат)
swift
центральный банк рф (цб рф)
всемирный банк
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Альтернатива должна быть у международной межбанковской системы SWIFT, ее в настоящее время нет, заявил РИА Новости глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла. "Должна быть альтернатива SWIFT, прямо сейчас ее нет", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
https://ria.ru/20230411/valyuty-1864623454.html
филиппины
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_138:93:1080:800_1920x0_80_0_0_61ac0c189ed79a31ae511e8a5bc8319d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, филиппины, вашингтон (штат), swift, центральный банк рф (цб рф), всемирный банк, технологии
Экономика, Филиппины, Вашингтон (штат), SWIFT, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Всемирный банк, Технологии
У системы SWIFT пока нет альтернативы, заявил глава ЦБ Филиппин
Глава ЦБ Филиппин Медалла: у системы SWIFT должна быть альтернатива, которой сейчас нет