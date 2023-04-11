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У системы SWIFT пока нет альтернативы, заявил глава ЦБ Филиппин - РИА Новости, 11.04.2023
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22:05 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/swift-1864625527.html
У системы SWIFT пока нет альтернативы, заявил глава ЦБ Филиппин
У системы SWIFT пока нет альтернативы, заявил глава ЦБ Филиппин - РИА Новости, 11.04.2023
У системы SWIFT пока нет альтернативы, заявил глава ЦБ Филиппин
Альтернатива должна быть у международной межбанковской системы SWIFT, ее в настоящее время нет, заявил РИА Новости глава филиппинского центробанка Фелипе... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T22:05
2023-04-11T22:05
экономика
филиппины
вашингтон (штат)
swift
центральный банк рф (цб рф)
всемирный банк
технологии
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Альтернатива должна быть у международной межбанковской системы SWIFT, ее в настоящее время нет, заявил РИА Новости глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла. "Должна быть альтернатива SWIFT, прямо сейчас ее нет", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
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филиппины
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экономика, филиппины, вашингтон (штат), swift, центральный банк рф (цб рф), всемирный банк, технологии
Экономика, Филиппины, Вашингтон (штат), SWIFT, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Всемирный банк, Технологии
У системы SWIFT пока нет альтернативы, заявил глава ЦБ Филиппин

Глава ЦБ Филиппин Медалла: у системы SWIFT должна быть альтернатива, которой сейчас нет

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Альтернатива должна быть у международной межбанковской системы SWIFT, ее в настоящее время нет, заявил РИА Новости глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла.
"Должна быть альтернатива SWIFT, прямо сейчас ее нет", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Глава ЦБ Филиппин заявил о необходимости создания мультивалютного мира
Вчера, 21:40
 
ЭкономикаФилиппиныВашингтон (штат)SWIFTЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Всемирный банкТехнологии
 
 
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