https://ria.ru/20230411/swift-1864625527.html

У системы SWIFT пока нет альтернативы, заявил глава ЦБ Филиппин

У системы SWIFT пока нет альтернативы, заявил глава ЦБ Филиппин - РИА Новости, 11.04.2023

У системы SWIFT пока нет альтернативы, заявил глава ЦБ Филиппин

Альтернатива должна быть у международной межбанковской системы SWIFT, ее в настоящее время нет, заявил РИА Новости глава филиппинского центробанка Фелипе... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T22:05

2023-04-11T22:05

2023-04-11T22:05

экономика

филиппины

вашингтон (штат)

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технологии

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Альтернатива должна быть у международной межбанковской системы SWIFT, ее в настоящее время нет, заявил РИА Новости глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла. "Должна быть альтернатива SWIFT, прямо сейчас ее нет", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

https://ria.ru/20230411/valyuty-1864623454.html

филиппины

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экономика, филиппины, вашингтон (штат), swift, центральный банк рф (цб рф), всемирный банк, технологии