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Российские военные уничтожили около десяти боевиков ВСУ и две гаубицы
Российские военные уничтожили около десяти боевиков ВСУ и две гаубицы - РИА Новости, 11.04.2023
Российские военные уничтожили около десяти боевиков ВСУ и две гаубицы
Российские артиллеристы уничтожили на Херсонском направлении две украинские самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика", сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T05:04
2023-04-11T05:04
2023-04-11T09:04
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили на Херсонском направлении две украинские самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев."В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки "Днепр" нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчетов противника в районе населенных пунктов Велетенское и Жовтневое", — сказал он.По словам собеседника агентства, безвозвратные потери ВСУ там составили около десяти человек.Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы российские военные подавили семь вражеских беспилотников в районе населенных пунктов Алешки, Песчановка и Голая Пристань, еще два — "Лелеку-100" и "Фурию" — близ Ивановки и Казачьих Лагерей.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Херсонском направлении уничтожено примерно 40 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, одна американская артиллерийская система М777, гаубица Д-30 и САУ "Гвоздика".
https://ria.ru/20230409/podpole-1864025787.html
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днепр (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), В мире
Российские военные уничтожили около десяти боевиков ВСУ и две гаубицы
Российские силы уничтожили до десяти украинских военных и две гаубицы "Гвоздика"
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили на Херсонском направлении две украинские самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев.
"В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки "Днепр" нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчетов противника в районе населенных пунктов Велетенское и Жовтневое", — сказал он.
По словам собеседника агентства, безвозвратные потери ВСУ там составили около десяти человек.
Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы российские военные подавили семь вражеских беспилотников в районе населенных пунктов Алешки, Песчановка и Голая Пристань, еще два — "Лелеку-100" и "Фурию" — близ Ивановки и Казачьих Лагерей.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Херсонском направлении уничтожено примерно 40 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, одна американская артиллерийская система М777, гаубица Д-30 и САУ "Гвоздика".
В Херсоне создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ