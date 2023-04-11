https://ria.ru/20230411/svo-1864373338.html

Российские военные уничтожили около десяти боевиков ВСУ и две гаубицы

Российские военные уничтожили около десяти боевиков ВСУ и две гаубицы - РИА Новости, 11.04.2023

Российские военные уничтожили около десяти боевиков ВСУ и две гаубицы

Российские артиллеристы уничтожили на Херсонском направлении две украинские самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика", сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T05:04

2023-04-11T05:04

2023-04-11T09:04

специальная военная операция на украине

днепр (город)

в мире

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили на Херсонском направлении две украинские самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев."В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки "Днепр" нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчетов противника в районе населенных пунктов Велетенское и Жовтневое", — сказал он.По словам собеседника агентства, безвозвратные потери ВСУ там составили около десяти человек.Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы российские военные подавили семь вражеских беспилотников в районе населенных пунктов Алешки, Песчановка и Голая Пристань, еще два — "Лелеку-100" и "Фурию" — близ Ивановки и Казачьих Лагерей.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Херсонском направлении уничтожено примерно 40 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, одна американская артиллерийская система М777, гаубица Д-30 и САУ "Гвоздика".

https://ria.ru/20230409/podpole-1864025787.html

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