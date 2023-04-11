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Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных документов - РИА Новости, 11.04.2023
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23:16 11.04.2023 (обновлено: 23:30 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/ssha-1864630846.html
Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных документов
Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных документов - РИА Новости, 11.04.2023
Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных документов
Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов, администрация серьезно воспринимает эту проблему, брифинги о реагировании на нее... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T23:16
2023-04-11T23:30
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов, администрация серьезно воспринимает эту проблему, брифинги о реагировании на нее проводятся на ежедневной основе, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Дело передано в минюст, который начал уголовное расследование", - сказал Остин журналистам.Как заявил Остин, впервые ему доложили о сообщениях об утечке утром 6 апреля. "С тех пор я в ежедневном режиме созываю высокопоставленных представителей министерства для обсуждения того, как реагировать на случившееся", - заявил шеф Пентагона.По его словам, он руководит межведомственными усилиями по данному вопросу. "Я не могу говорить подробней, пока минюст проводит расследование. Но мы серьезно относимся к этому", - сказал Остин.Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864139373.html
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Ангелина Орехова
Ангелина Орехова
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РИА Новости
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96
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60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных документов

Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных документов Пентагона

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов, администрация серьезно воспринимает эту проблему, брифинги о реагировании на нее проводятся на ежедневной основе, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Дело передано в минюст, который начал уголовное расследование", - сказал Остин журналистам.
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Как заявил Остин, впервые ему доложили о сообщениях об утечке утром 6 апреля. "С тех пор я в ежедневном режиме созываю высокопоставленных представителей министерства для обсуждения того, как реагировать на случившееся", - заявил шеф Пентагона.
По его словам, он руководит межведомственными усилиями по данному вопросу. "Я не могу говорить подробней, пока минюст проводит расследование. Но мы серьезно относимся к этому", - сказал Остин.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
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