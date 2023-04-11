https://ria.ru/20230411/ssha-1864630846.html
Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных документов
Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных документов - РИА Новости, 11.04.2023
Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных документов
Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов, администрация серьезно воспринимает эту проблему, брифинги о реагировании на нее... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T23:16
2023-04-11T23:16
2023-04-11T23:30
в мире
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_81e9a49c4e8f9b9c32ad39584cec2a53.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов, администрация серьезно воспринимает эту проблему, брифинги о реагировании на нее проводятся на ежедневной основе, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Дело передано в минюст, который начал уголовное расследование", - сказал Остин журналистам.Как заявил Остин, впервые ему доложили о сообщениях об утечке утром 6 апреля. "С тех пор я в ежедневном режиме созываю высокопоставленных представителей министерства для обсуждения того, как реагировать на случившееся", - заявил шеф Пентагона.По его словам, он руководит межведомственными усилиями по данному вопросу. "Я не могу говорить подробней, пока минюст проводит расследование. Но мы серьезно относимся к этому", - сказал Остин.Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864139373.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_dc4138be9255ce5b40964c7fefc07a3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных документов
Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных документов Пентагона
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов, администрация серьезно воспринимает эту проблему, брифинги о реагировании на нее проводятся на ежедневной основе, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Дело передано в минюст, который начал уголовное расследование", - сказал Остин журналистам.
Утечки из Пентагона: Зеленский под колпаком, ЧВК под носом у США
Как заявил Остин, впервые ему доложили о сообщениях об утечке утром 6 апреля. "С тех пор я в ежедневном режиме созываю высокопоставленных представителей министерства для обсуждения того, как реагировать на случившееся", - заявил шеф Пентагона.
По его словам, он руководит межведомственными усилиями по данному вопросу. "Я не могу говорить подробней, пока минюст проводит расследование. Но мы серьезно относимся к этому", - сказал Остин.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Киев поменял "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ