https://ria.ru/20230411/ssha-1864580563.html
Politico: США не могут справиться с утечкой секретных материалов
Politico: США не могут справиться с утечкой секретных материалов - РИА Новости, 11.04.2023
Politico: США не могут справиться с утечкой секретных материалов
США пытаются найти способ успокоить Киев и своих союзников в Европе и на Ближнем Востоке после появления в Сети засекреченной информации о конфликте на Украине, РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:39
2023-04-11T17:39
2023-04-11T17:39
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США пытаются найти способ успокоить Киев и своих союзников в Европе и на Ближнем Востоке после появления в Сети засекреченной информации о конфликте на Украине, пишет Politico."Способ утечки и ее содержание очень необычны. Я не могу вспомнить, когда в последний раз происходило нечто такого масштаба", - сказал изданию бывший аналитик американской разведки, пожелавший остаться инкогнито.Он отметил странность и в том, как данные оказались в открытом доступе: если в случае с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, полученные им секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете сначала прошли через журналистов, то в этот раз информацию просто разместили в социальных сетях.При этом издание указывает, что Лондон, Брюссель, Берлин, Дубай и Киев задали Вашингтону вопросы о том, как эти сведения попалив Сеть, кто несет ответственность за инцидент и что США делают для исправления ситуации. Однако США сообщили им, что администрация все еще пытается понять масштаб утечки, добавляют авторы.Издание приводит слова высокопоставленного лица в администрации Байдена, который заявил, что только на самых высоких уровнях правительства обсуждают, как справиться с утечкой."Я понятия не имею, что это за план(выхода из сложившейся ситуации – Прим. Ред.)", — сказал чиновник. — Я хотел бы сам знать, как мы справимся".Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.
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в мире, сша, киев, европа, эдвард сноуден, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Киев, Европа, Эдвард Сноуден, Министерство обороны США, НАТО
Politico: США не могут справиться с утечкой секретных материалов
Politico: США не могут разработать план действий по утечке материалов Пентагона
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
США пытаются найти способ успокоить Киев и своих союзников в Европе и на Ближнем Востоке после появления в Сети засекреченной информации о конфликте на Украине, пишет Politico
.
"Способ утечки и ее содержание очень необычны. Я не могу вспомнить, когда в последний раз происходило нечто такого масштаба", - сказал изданию бывший аналитик американской разведки, пожелавший остаться инкогнито.
Он отметил странность и в том, как данные оказались в открытом доступе: если в случае с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, полученные им секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете сначала прошли через журналистов, то в этот раз информацию просто разместили в социальных сетях.
При этом издание указывает, что Лондон, Брюссель, Берлин, Дубай и Киев задали Вашингтону вопросы о том, как эти сведения попалив Сеть, кто несет ответственность за инцидент и что США делают для исправления ситуации. Однако США сообщили им, что администрация все еще пытается понять масштаб утечки, добавляют авторы.
СМИ узнали, где могла начаться утечка секретных документов США
Издание приводит слова высокопоставленного лица в администрации Байдена, который заявил, что только на самых высоких уровнях правительства обсуждают, как справиться с утечкой.
"Я понятия не имею, что это за план(выхода из сложившейся ситуации – Прим. Ред.)", — сказал чиновник. — Я хотел бы сам знать, как мы справимся".
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.
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