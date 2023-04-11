https://ria.ru/20230411/ssha-1864580563.html

Politico: США не могут справиться с утечкой секретных материалов

Politico: США не могут справиться с утечкой секретных материалов - РИА Новости, 11.04.2023

Politico: США не могут справиться с утечкой секретных материалов

США пытаются найти способ успокоить Киев и своих союзников в Европе и на Ближнем Востоке после появления в Сети засекреченной информации о конфликте на Украине, РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:39

2023-04-11T17:39

2023-04-11T17:39

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США пытаются найти способ успокоить Киев и своих союзников в Европе и на Ближнем Востоке после появления в Сети засекреченной информации о конфликте на Украине, пишет Politico."Способ утечки и ее содержание очень необычны. Я не могу вспомнить, когда в последний раз происходило нечто такого масштаба", - сказал изданию бывший аналитик американской разведки, пожелавший остаться инкогнито.Он отметил странность и в том, как данные оказались в открытом доступе: если в случае с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, полученные им секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете сначала прошли через журналистов, то в этот раз информацию просто разместили в социальных сетях.При этом издание указывает, что Лондон, Брюссель, Берлин, Дубай и Киев задали Вашингтону вопросы о том, как эти сведения попалив Сеть, кто несет ответственность за инцидент и что США делают для исправления ситуации. Однако США сообщили им, что администрация все еще пытается понять масштаб утечки, добавляют авторы.Издание приводит слова высокопоставленного лица в администрации Байдена, который заявил, что только на самых высоких уровнях правительства обсуждают, как справиться с утечкой."Я понятия не имею, что это за план(выхода из сложившейся ситуации – Прим. Ред.)", — сказал чиновник. — Я хотел бы сам знать, как мы справимся".Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.

https://ria.ru/20230411/utechka-1864568817.html

https://ria.ru/20230411/utechka-1864409309.html

сша

киев

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в мире, сша, киев, европа, эдвард сноуден, министерство обороны сша, нато