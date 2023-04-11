Рейтинг@Mail.ru
Politico: США не могут справиться с утечкой секретных материалов - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/ssha-1864580563.html
Politico: США не могут справиться с утечкой секретных материалов
Politico: США не могут справиться с утечкой секретных материалов - РИА Новости, 11.04.2023
Politico: США не могут справиться с утечкой секретных материалов
США пытаются найти способ успокоить Киев и своих союзников в Европе и на Ближнем Востоке после появления в Сети засекреченной информации о конфликте на Украине, РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:39
2023-04-11T17:39
в мире
сша
киев
европа
эдвард сноуден
министерство обороны сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642245_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de58b1a1b509d395070ae9d4d2066d45.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США пытаются найти способ успокоить Киев и своих союзников в Европе и на Ближнем Востоке после появления в Сети засекреченной информации о конфликте на Украине, пишет Politico."Способ утечки и ее содержание очень необычны. Я не могу вспомнить, когда в последний раз происходило нечто такого масштаба", - сказал изданию бывший аналитик американской разведки, пожелавший остаться инкогнито.Он отметил странность и в том, как данные оказались в открытом доступе: если в случае с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, полученные им секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете сначала прошли через журналистов, то в этот раз информацию просто разместили в социальных сетях.При этом издание указывает, что Лондон, Брюссель, Берлин, Дубай и Киев задали Вашингтону вопросы о том, как эти сведения попалив Сеть, кто несет ответственность за инцидент и что США делают для исправления ситуации. Однако США сообщили им, что администрация все еще пытается понять масштаб утечки, добавляют авторы.Издание приводит слова высокопоставленного лица в администрации Байдена, который заявил, что только на самых высоких уровнях правительства обсуждают, как справиться с утечкой."Я понятия не имею, что это за план(выхода из сложившейся ситуации – Прим. Ред.)", — сказал чиновник. — Я хотел бы сам знать, как мы справимся".Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.
https://ria.ru/20230411/utechka-1864568817.html
https://ria.ru/20230411/utechka-1864409309.html
сша
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642245_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cb83eac96beec169358b103c02d34771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, европа, эдвард сноуден, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Киев, Европа, Эдвард Сноуден, Министерство обороны США, НАТО
Politico: США не могут справиться с утечкой секретных материалов

Politico: США не могут разработать план действий по утечке материалов Пентагона

© iStock.com / South_agencyХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© iStock.com / South_agency
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США пытаются найти способ успокоить Киев и своих союзников в Европе и на Ближнем Востоке после появления в Сети засекреченной информации о конфликте на Украине, пишет Politico.
"Способ утечки и ее содержание очень необычны. Я не могу вспомнить, когда в последний раз происходило нечто такого масштаба", - сказал изданию бывший аналитик американской разведки, пожелавший остаться инкогнито.
Он отметил странность и в том, как данные оказались в открытом доступе: если в случае с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, полученные им секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете сначала прошли через журналистов, то в этот раз информацию просто разместили в социальных сетях.
При этом издание указывает, что Лондон, Брюссель, Берлин, Дубай и Киев задали Вашингтону вопросы о том, как эти сведения попалив Сеть, кто несет ответственность за инцидент и что США делают для исправления ситуации. Однако США сообщили им, что администрация все еще пытается понять масштаб утечки, добавляют авторы.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
СМИ узнали, где могла начаться утечка секретных документов США
Вчера, 17:16
Издание приводит слова высокопоставленного лица в администрации Байдена, который заявил, что только на самых высоких уровнях правительства обсуждают, как справиться с утечкой.
"Я понятия не имею, что это за план(выхода из сложившейся ситуации – Прим. Ред.)", — сказал чиновник. — Я хотел бы сам знать, как мы справимся".
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Утверждалось, что в интернет могли попасть более ста документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В конгрессе США рассказали, к чему приведет утечка секретных документов
Вчера, 10:34
 
В миреСШАКиевЕвропаЭдвард СноуденМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала