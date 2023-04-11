https://ria.ru/20230411/ssha-1864525950.html

Экс-сотрудник ЦРУ забил тревогу из-за просчета в операции США против России

Экс-сотрудник ЦРУ забил тревогу из-за просчета в операции США против России - РИА Новости, 11.04.2023

Экс-сотрудник ЦРУ забил тревогу из-за просчета в операции США против России

Нежелание Соединенных Штатов признать реальное положение дел на Украине может привести к провалу их планов в отношении России, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:18

2023-04-11T15:18

2023-04-11T15:50

специальная военная операция на украине

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Нежелание Соединенных Штатов признать реальное положение дел на Украине может привести к провалу их планов в отношении России, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Дальнейшая эскалация на Украине не приведет к нашей победе, но может спровоцировать ядерную войну", — отметил он.По словам эксперта, недавняя утечка документов Пентагона, где описывается состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению, указывает на ложь генерала Марка Милли и министра обороны США Ллойда Остина о возможностях ВСУ. Неправильная оценка ситуации может обернуться против самих Штатов, подчеркнул Макговерн.Он также обратил внимание на успехи российской армии на поле боя и предупредил, что уже через месяц Москва может занять позиции, которые вынудят киевские власти и их западных союзников согласиться сесть за стол переговоров.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утечку материалов Пентагона, заявил, что в Кремле не сомневаются в прямом или косвенном участии США и альянса в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20230411/meksika-1864399189.html

https://ria.ru/20230408/fbr-1863965911.html

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в мире, украина, россия, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, марк милли, ллойд остин, дмитрий песков