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Экс-сотрудник ЦРУ забил тревогу из-за просчета в операции США против России - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 11.04.2023 (обновлено: 15:50 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/ssha-1864525950.html
Экс-сотрудник ЦРУ забил тревогу из-за просчета в операции США против России
Экс-сотрудник ЦРУ забил тревогу из-за просчета в операции США против России - РИА Новости, 11.04.2023
Экс-сотрудник ЦРУ забил тревогу из-за просчета в операции США против России
Нежелание Соединенных Штатов признать реальное положение дел на Украине может привести к провалу их планов в отношении России, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:18
2023-04-11T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
нато
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Нежелание Соединенных Штатов признать реальное положение дел на Украине может привести к провалу их планов в отношении России, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Дальнейшая эскалация на Украине не приведет к нашей победе, но может спровоцировать ядерную войну", — отметил он.По словам эксперта, недавняя утечка документов Пентагона, где описывается состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению, указывает на ложь генерала Марка Милли и министра обороны США Ллойда Остина о возможностях ВСУ. Неправильная оценка ситуации может обернуться против самих Штатов, подчеркнул Макговерн.Он также обратил внимание на успехи российской армии на поле боя и предупредил, что уже через месяц Москва может занять позиции, которые вынудят киевские власти и их западных союзников согласиться сесть за стол переговоров.Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утечку материалов Пентагона, заявил, что в Кремле не сомневаются в прямом или косвенном участии США и альянса в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20230411/meksika-1864399189.html
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в мире, украина, россия, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, марк милли, ллойд остин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, Марк Милли, Ллойд Остин, Дмитрий Песков
Экс-сотрудник ЦРУ забил тревогу из-за просчета в операции США против России

Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн: США проиграют России из-за переоценки возможностей ВСУ

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Нежелание Соединенных Штатов признать реальное положение дел на Украине может привести к провалу их планов в отношении России, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
"Дальнейшая эскалация на Украине не приведет к нашей победе, но может спровоцировать ядерную войну", — отметил он.
Капитолий, здание в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В конгрессе США предложили вторгнуться в новую страну, пишут СМИ
Вчера, 09:53
По словам эксперта, недавняя утечка документов Пентагона, где описывается состояние украинских войск и планы Вашингтона и НАТО по их укреплению, указывает на ложь генерала Марка Милли и министра обороны США Ллойда Остина о возможностях ВСУ. Неправильная оценка ситуации может обернуться против самих Штатов, подчеркнул Макговерн.
Он также обратил внимание на успехи российской армии на поле боя и предупредил, что уже через месяц Москва может занять позиции, которые вынудят киевские власти и их западных союзников согласиться сесть за стол переговоров.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утечку материалов Пентагона, заявил, что в Кремле не сомневаются в прямом или косвенном участии США и альянса в конфликте на Украине.
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
СМИ узнали о коварном плане США против России
8 апреля, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШАМарк МиллиЛлойд ОстинДмитрий Песков
 
 
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