https://ria.ru/20230411/ssha-1864367664.html

Названа следующая важная страна, которая порвет с США

Названа следующая важная страна, которая порвет с США - РИА Новости, 11.04.2023

Названа следующая важная страна, которая порвет с США

ОАЭ могут оказаться следующими в очереди на выпадение из геополитической орбиты США, такое мнение высказал колумнист Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T02:12

2023-04-11T02:12

2023-04-11T02:12

в мире

сша

оаэ

саудовская аравия

джо байден

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. ОАЭ могут оказаться следующими в очереди на выпадение из геополитической орбиты США, такое мнение высказал колумнист Кеннет Рапоза в своей статье для Forbes."Все началось с Саудовской Аравии. Во время визита в Эр-Рияд в июле прошлого года президента Байдена встретили прохладно, если даже не холодно. Затем саудовцы выбрали Китай в качестве посредника в их сближении с Ираном <…> Следующими идут Объединенные Арабские Эмираты", - написал автор.По его словам, ОАЭ, как и Саудовская Аравия, во многих отношениях брали пример с США, однако сегодня Абу-Даби будет действовать в коллективных интересах Эмиратов. "И если это означает, что он должен не согласиться с США или даже порвать с ними по вопросам геополитического значения, то так тому и быть", - считает Рапоза.Еще летом прошлого года президент США Джо Байден пригласил президента ОАЭ Мохаммеда бен Заида приехать в Вашингтон, и тот факт, что визит до сих пор не состоялся, свидетельствует о сложностях в отношениях между ОАЭ и американской администрацией."Наблюдателям из развивающихся стран в качестве ключевого индикатора достаточно взглянуть на неудачу США в обеспечении соблюдения своих санкций против России. ОАЭ служат одним примером всеобщего "ухода" от западного лидерства", - напомнил Рапоза.При этом заместитель министра финансов США уже жаловалась на ОАЭ в свете "плохого соблюдения санкций", указал он. Однако даже в случае введения Вашингтонов каких-либо санкций страна "с легкостью проигнорировала бы любые рестрикции".Как отмечается в статье, для США Эмираты являются важным партнером как в торгово-экономическом плане, так и с точки зрения политического влияния: они являются четвертым по величине получателем американских военных поставок, а, к примеру, в 2020 году на долю капитала ОАЭ пришлось около 45 миллиардов долларов инвестиционных потоков в США. "Опрокидывание этой "тележки с яблоками" дружбы и процветания чревато негативными последствиями", - резюмировал автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230405/vostok-1863249997.html

https://ria.ru/20230407/neft-1863519445.html

сша

оаэ

саудовская аравия

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в мире, сша, оаэ, саудовская аравия, джо байден