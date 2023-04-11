https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1870173164.html
Березовые веники для бани отправили участникам спецоперации из Удмуртии
Березовые веники для бани отправили участникам спецоперации из Удмуртии - РИА Новости, 06.05.2023
Березовые веники для бани отправили участникам спецоперации из Удмуртии
Жители Удмуртии по просьбе участников спецоперации из региона отправили им березовые веники для бани совместно с гуманитарным конвоем с пиломатериалами,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-11T18:11
2023-04-11T18:11
2023-05-06T15:12
специальная военная операция на украине
надежные люди
единая россия
александр бречалов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575605721_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_6e04e424eeec04931ef5a8c1ef1a6327.jpg
УФА, 11 апр - РИА Новости. Жители Удмуртии по просьбе участников спецоперации из региона отправили им березовые веники для бани совместно с гуманитарным конвоем с пиломатериалами, сообщили в пресс-службе главы республики По данным местных властей, во вторник в зону спецоперации из Удмуртии отправили очередную большую партию дополнительной гуманитарной помощи. Инициативная группа родственников военнослужащих при содействии предпринимателей и жителей республики отправила бойцам две фуры распиленного кругляка и досок, а также продуктовые наборы для жителей новых территорий. Транспортные услуги оплатил фонд "Сообщество". В пресс-службе добавили, что отправлено было более 300 банных веников. Уточняется, что привезти веники из родной республики попросили сами военнослужащие. "Во время поездки в место расположения бойцов из Удмуртии глава республики Александр Бречалов проверил условия их службы. Действительно, у наших парней золотые руки, они обустроили себе довольно достойный быт, показали бани, которые возвели самостоятельно, и обратились к главе с очень интересной просьбой - прислать им наши, удмуртские, березовые банные веники. Сегодня просьбу ребят выполняем - отправляем им более 300 веников. Часть из них предоставили депутаты "Единой России", часть - предприниматель из Красногорского района", - цитирует пресс-служба замруководителя "Волонтерской роты боевого братства" в Удмуртии Джонибека Махкамова.
https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1870172589.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575605721_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_e1055f9fcf734b478c6cbbf36f9eea07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
надежные люди, единая россия, александр бречалов, общество
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Единая Россия, Александр Бречалов, Общество
Березовые веники для бани отправили участникам спецоперации из Удмуртии
Березовые веники для бани отправили участникам спецоперации жители Удмуртии
УФА, 11 апр - РИА Новости. Жители Удмуртии по просьбе участников спецоперации из региона отправили им березовые веники для бани совместно с гуманитарным конвоем с пиломатериалами, сообщили в пресс-службе главы республики
По данным местных властей, во вторник в зону спецоперации из Удмуртии отправили очередную большую партию дополнительной гуманитарной помощи. Инициативная группа родственников военнослужащих при содействии предпринимателей и жителей республики отправила бойцам две фуры распиленного кругляка и досок, а также продуктовые наборы для жителей новых территорий. Транспортные услуги оплатил фонд "Сообщество".
В пресс-службе добавили, что отправлено было более 300 банных веников. Уточняется, что привезти веники из родной республики попросили сами военнослужащие.
"Во время поездки в место расположения бойцов из Удмуртии глава республики Александр Бречалов проверил условия их службы. Действительно, у наших парней золотые руки, они обустроили себе довольно достойный быт, показали бани, которые возвели самостоятельно, и обратились к главе с очень интересной просьбой - прислать им наши, удмуртские, березовые банные веники. Сегодня просьбу ребят выполняем - отправляем им более 300 веников. Часть из них предоставили депутаты "Единой России", часть - предприниматель из Красногорского района", - цитирует пресс-служба замруководителя "Волонтерской роты боевого братства" в Удмуртии Джонибека Махкамова.
Четыре внедорожника отправят из Дагестана в зону спецоперации