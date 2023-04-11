https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1870173164.html

Березовые веники для бани отправили участникам спецоперации из Удмуртии

Березовые веники для бани отправили участникам спецоперации из Удмуртии - РИА Новости, 06.05.2023

Березовые веники для бани отправили участникам спецоперации из Удмуртии

Жители Удмуртии по просьбе участников спецоперации из региона отправили им березовые веники для бани совместно с гуманитарным конвоем с пиломатериалами,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-11T18:11

2023-04-11T18:11

2023-05-06T15:12

специальная военная операция на украине

надежные люди

единая россия

александр бречалов

общество

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УФА, 11 апр - РИА Новости. Жители Удмуртии по просьбе участников спецоперации из региона отправили им березовые веники для бани совместно с гуманитарным конвоем с пиломатериалами, сообщили в пресс-службе главы республики По данным местных властей, во вторник в зону спецоперации из Удмуртии отправили очередную большую партию дополнительной гуманитарной помощи. Инициативная группа родственников военнослужащих при содействии предпринимателей и жителей республики отправила бойцам две фуры распиленного кругляка и досок, а также продуктовые наборы для жителей новых территорий. Транспортные услуги оплатил фонд "Сообщество". В пресс-службе добавили, что отправлено было более 300 банных веников. Уточняется, что привезти веники из родной республики попросили сами военнослужащие. "Во время поездки в место расположения бойцов из Удмуртии глава республики Александр Бречалов проверил условия их службы. Действительно, у наших парней золотые руки, они обустроили себе довольно достойный быт, показали бани, которые возвели самостоятельно, и обратились к главе с очень интересной просьбой - прислать им наши, удмуртские, березовые банные веники. Сегодня просьбу ребят выполняем - отправляем им более 300 веников. Часть из них предоставили депутаты "Единой России", часть - предприниматель из Красногорского района", - цитирует пресс-служба замруководителя "Волонтерской роты боевого братства" в Удмуртии Джонибека Махкамова.

https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1870172589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

надежные люди, единая россия, александр бречалов, общество