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Четыре внедорожника отправят из Дагестана в зону спецоперации
Четыре внедорожника отправят из Дагестана в зону спецоперации - РИА Новости, 06.05.2023
Четыре внедорожника отправят из Дагестана в зону спецоперации
Народный фронт в Дагестане и РЖД отправят бойцам в зону специальной военной операции четыре внедорожника, собранные в рамках акции "Автопоезда", сообщили во... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-11T15:05
2023-04-11T15:05
2023-05-06T15:09
специальная военная операция на украине
надежные люди
афганистан
ржд
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МАХАЧКАЛА, 11 апр - РИА Новости. Народный фронт в Дагестане и РЖД отправят бойцам в зону специальной военной операции четыре внедорожника, собранные в рамках акции "Автопоезда", сообщили во вторник в пресс-службе республиканского исполкома Народного фронта. "Региональное отделение Народного фронта передаст дагестанским бойцам четыре внедорожника - две "Лады Нива" и два УАЗа "Хантер". Машины высокой проходимости собрали в рамках акции Народного фронта "Автопоезда"... Доставкой автомобилей в зону СВО займется РЖД", - говорится в сообщении. Уточняется, что три автомобиля пожертвовали жители республики: два внедорожника предоставил коллектив ООО "Техноснаб", еще один подарил ветеран боевых действия в Афганистане Иса Исаев. Четвертый внедорожник приобрели на средства, собранные в ходе февральского марафона проекта "Все для победы!". "Автомобили будут переданы адресно дагестанским бойцам на фронте", - подчеркнули в Народном фронте.
https://ria.ru/20230410/posylka-1870043504.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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надежные люди, афганистан, ржд, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Афганистан, РЖД, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Четыре внедорожника отправят из Дагестана в зону спецоперации
Четыре внедорожника отправят из Дагестана бойцам в зоне спецоперации