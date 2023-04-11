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Жители красноярских Богучан отправили в зону СВО сухие пайки
Жители красноярских Богучан отправили в зону СВО сухие пайки - РИА Новости, 06.05.2023
Жители красноярских Богучан отправили в зону СВО сухие пайки
Сотрудники лесничеств совместно с жителями Богучанского района Красноярского края изготовили и отправили для своих военнослужащих в зоне специальной военной... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-11T08:28
2023-04-11T08:28
2023-05-06T06:23
специальная военная операция на украине
общество
богучанский район
красноярский край
надежные люди
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КРАСНОЯРСК, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники лесничеств совместно с жителями Богучанского района Красноярского края изготовили и отправили для своих военнослужащих в зоне специальной военной операции почти 5 тысяч сухих пайков и маскировочные сети, сообщает пресс-служба губернатора. По словам директора Хребтовского лесничества Любови Смоляниновой, для приготовления продуктов питания было закуплено специальное оборудование: сушилки для фруктов и овощей, вакууматоры для упаковки. "С каждым днем к нам на помощь приходит все больше неравнодушных людей. Например, только за вчерашний день нам удалось изготовить 1,7 тысячи порций. Радует, что мы получаем благодарности за переданные продукты от наших земляков, они их передают через своих родственников", - сказала она.
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870097159.html
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общество, богучанский район, красноярский край, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Богучанский район, Красноярский край, Надежные люди
Жители красноярских Богучан отправили в зону СВО сухие пайки
Жители красноярских Богучан отправили в зону СВО пять тысяч сухих пайков
КРАСНОЯРСК, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники лесничеств совместно с жителями Богучанского района Красноярского края изготовили и отправили для своих военнослужащих в зоне специальной военной операции почти 5 тысяч сухих пайков и маскировочные сети, сообщает пресс-служба губернатора.
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"В Богучанском районе специалисты Хребтовского лесничества совместно с местными жителями изготавливают сухие пайки для участников спецоперации - каши, чаи и супы для быстрого заваривания. Жители района уже успели отправить около 5 тысяч порций. Также сотрудники Верхнеманского лесничества вместе с жителями района продолжают плести специальные маскировочные сети для участников СВО. Первую партию сетей уже отправили в зону СВО, следующие поставки планируются в ближайшие две недели", - говорится в сообщении.
По словам директора Хребтовского лесничества Любови Смоляниновой, для приготовления продуктов питания было закуплено специальное оборудование: сушилки для фруктов и овощей, вакууматоры для упаковки.
"С каждым днем к нам на помощь приходит все больше неравнодушных людей. Например, только за вчерашний день нам удалось изготовить 1,7 тысячи порций. Радует, что мы получаем благодарности за переданные продукты от наших земляков, они их передают через своих родственников", - сказала она.
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