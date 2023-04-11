https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1870098683.html

Жители красноярских Богучан отправили в зону СВО сухие пайки

Жители красноярских Богучан отправили в зону СВО сухие пайки - РИА Новости, 06.05.2023

Жители красноярских Богучан отправили в зону СВО сухие пайки

Сотрудники лесничеств совместно с жителями Богучанского района Красноярского края изготовили и отправили для своих военнослужащих в зоне специальной военной... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-11T08:28

2023-04-11T08:28

2023-05-06T06:23

специальная военная операция на украине

общество

богучанский район

красноярский край

надежные люди

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КРАСНОЯРСК, 11 апр - РИА Новости. Сотрудники лесничеств совместно с жителями Богучанского района Красноярского края изготовили и отправили для своих военнослужащих в зоне специальной военной операции почти 5 тысяч сухих пайков и маскировочные сети, сообщает пресс-служба губернатора. По словам директора Хребтовского лесничества Любови Смоляниновой, для приготовления продуктов питания было закуплено специальное оборудование: сушилки для фруктов и овощей, вакууматоры для упаковки. "С каждым днем к нам на помощь приходит все больше неравнодушных людей. Например, только за вчерашний день нам удалось изготовить 1,7 тысячи порций. Радует, что мы получаем благодарности за переданные продукты от наших земляков, они их передают через своих родственников", - сказала она.

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870097159.html

богучанский район

красноярский край

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общество, богучанский район, красноярский край, надежные люди