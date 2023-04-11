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Российские войска улучшили позиции на Марьинском и Угледарском направлениях

Российские войска улучшили позиции на Марьинском и Угледарском направлениях - РИА Новости, 11.04.2023

Российские войска улучшили позиции на Марьинском и Угледарском направлениях

Подразделения российских войск улучшили позиции на марьинском и угледарском направлениях, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T23:10

2023-04-11T23:10

2023-04-11T23:34

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

денис пушилин

в мире

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Подразделения российских войск улучшили позиции на марьинском и угледарском направлениях, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин."Острым остается Угледарское направление, но там мы все же фиксируем позиционное противостояние, постоянные вылазки противника… Здесь мы видим небольшое, но все же улучшение наших позиций… Если брать Марьинское направление, то здесь ситуация развивается более динамично. Здесь можно говорить об очень серьезных улучшениях позиций", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

украина

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украина, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире