https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864630190.html
Российские войска улучшили позиции на Марьинском и Угледарском направлениях
Российские войска улучшили позиции на Марьинском и Угледарском направлениях - РИА Новости, 11.04.2023
Российские войска улучшили позиции на Марьинском и Угледарском направлениях
Подразделения российских войск улучшили позиции на марьинском и угледарском направлениях, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T23:10
2023-04-11T23:10
2023-04-11T23:34
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860512574_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_34187d69e92c6e6843b7af9ed532b619.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Подразделения российских войск улучшили позиции на марьинском и угледарском направлениях, заявил в интервью врио главы ДНР Денис Пушилин."Острым остается Угледарское направление, но там мы все же фиксируем позиционное противостояние, постоянные вылазки противника… Здесь мы видим небольшое, но все же улучшение наших позиций… Если брать Марьинское направление, то здесь ситуация развивается более динамично. Здесь можно говорить об очень серьезных улучшениях позиций", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860512574_683:257:3071:2048_1920x0_80_0_0_c8632b5c4a28e2690202e3a93dfe17ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, В мире
Российские войска улучшили позиции на Марьинском и Угледарском направлениях
Пушилин: российские войска улучшили позиции на Марьинском и Угледарском направлениях