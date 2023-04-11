https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864555012.html
В Удмуртии начали выбирать сопровождающих ветеранов спецоперации
В Удмуртии начали выбирать сопровождающих ветеранов спецоперации - РИА Новости, 11.04.2023
В Удмуртии начали выбирать сопровождающих ветеранов спецоперации
Специалистов, которые будут сопровождать ветеранов спецоперации и их семьи, начали выбирать в Удмуртии, глава региона Александр Бречалов отметил важность работы РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:34
2023-04-11T16:34
2023-04-11T16:34
удмуртская республика
россия
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 11 апр - РИА Новости. Специалистов, которые будут сопровождать ветеранов спецоперации и их семьи, начали выбирать в Удмуртии, глава региона Александр Бречалов отметил важность работы координаторов, сообщили в пресс-службе главы республики. Ранее, 3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". В пресс-службе главы региона сообщили, что в Удмуртии приступили к созданию регионального отделения фонда. Для организации его работы здесь создали межведомственную комиссию, которую возглавила заместитель председателя правительства республики Татьяна Чуракова. Рассматриваются варианты для размещения фонда с учетом доступности для маломобильных групп. "Сопровождение участников СВО и их семей - архиважная для нас всех задача. Мы уже работаем по исполнению запросов родных и близких, это касается помощи по хозяйству, юридических консультаций, решения вопросов, связанных с детьми. Удмуртия отправляет гуманитарную помощь на новые территории и непосредственно ребятам на передовую. Фонд станет серьезным инструментом коммуникации в нашей работе. И здесь очень важно, кто будут эти люди, сопровождающие ветеранов спецоперации. Качество работы социальных координаторов с участниками СВО и их семьями должно быть на первом месте", - приводятся в сообщении слова Бречалова, который провёл заседание межведомственной комиссии. По данным властей Удмуртии, до конца года в республике должны работать 80 координаторов. На данный момент подобрано 46 человек. В их числе работники социальных служб, представители некоммерческих организаций, есть и участники спецоперации. Социальный координатор будет персонально сопровождать ветерана специальной военной операции, членов его семьи по принципу "одного окна". Кроме консультирования, это и организация медицинской, психологической, социальной реабилитации. Все координаторы пройдут очное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. "Для каждого социального координатора сопровождение бойца или членов его семьи не должно быть дополнительной добровольно-принудительной нагрузкой. Надо создавать условия для социального лифта, чтобы человек, принявший для себя решение помогать, чувствовал, что для него это движение вперед", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20230405/gosfond-1863298834.html
https://ria.ru/20230324/pomosch-1860303314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Россия, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии начали выбирать сопровождающих ветеранов спецоперации
В Удмуртии начали выбирать сопровождающих ветеранов спецоперации и их семьи
УФА, 11 апр - РИА Новости.
Специалистов, которые будут сопровождать ветеранов спецоперации и их семьи, начали выбирать в Удмуртии, глава региона Александр Бречалов отметил важность работы координаторов, сообщили
в пресс-службе главы республики.
Ранее, 3 апреля президент России Владимир Путин
подписал указ "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".
В Удмуртии создадут филиал госфонда помощи ветеранам спецоперации
В пресс-службе главы региона сообщили, что в Удмуртии приступили к созданию регионального отделения фонда. Для организации его работы здесь создали межведомственную комиссию, которую возглавила заместитель председателя правительства республики Татьяна Чуракова. Рассматриваются варианты для размещения фонда с учетом доступности для маломобильных групп.
"Сопровождение участников СВО и их семей - архиважная для нас всех задача. Мы уже работаем по исполнению запросов родных и близких, это касается помощи по хозяйству, юридических консультаций, решения вопросов, связанных с детьми. Удмуртия отправляет гуманитарную помощь на новые территории и непосредственно ребятам на передовую. Фонд станет серьезным инструментом коммуникации в нашей работе. И здесь очень важно, кто будут эти люди, сопровождающие ветеранов спецоперации. Качество работы социальных координаторов с участниками СВО и их семьями должно быть на первом месте", - приводятся в сообщении слова Бречалова, который провёл заседание межведомственной комиссии.
По данным властей Удмуртии, до конца года в республике должны работать 80 координаторов. На данный момент подобрано 46 человек. В их числе работники социальных служб, представители некоммерческих организаций, есть и участники спецоперации. Социальный координатор будет персонально сопровождать ветерана специальной военной операции, членов его семьи по принципу "одного окна". Кроме консультирования, это и организация медицинской, психологической, социальной реабилитации. Все координаторы пройдут очное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
"Для каждого социального координатора сопровождение бойца или членов его семьи не должно быть дополнительной добровольно-принудительной нагрузкой. Надо создавать условия для социального лифта, чтобы человек, принявший для себя решение помогать, чувствовал, что для него это движение вперед", - подчеркнул глава республики.
Из Удмуртии отправили очередную гуманитарную помощь бойцам в зону СВО