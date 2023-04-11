Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии начали выбирать сопровождающих ветеранов спецоперации - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
16:34 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864555012.html
В Удмуртии начали выбирать сопровождающих ветеранов спецоперации
В Удмуртии начали выбирать сопровождающих ветеранов спецоперации - РИА Новости, 11.04.2023
В Удмуртии начали выбирать сопровождающих ветеранов спецоперации
Специалистов, которые будут сопровождать ветеранов спецоперации и их семьи, начали выбирать в Удмуртии, глава региона Александр Бречалов отметил важность работы РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:34
2023-04-11T16:34
удмуртская республика
россия
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741350798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3f6a118c014e785dc52747a08116d1a.jpg
УФА, 11 апр - РИА Новости. Специалистов, которые будут сопровождать ветеранов спецоперации и их семьи, начали выбирать в Удмуртии, глава региона Александр Бречалов отметил важность работы координаторов, сообщили в пресс-службе главы республики. Ранее, 3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". В пресс-службе главы региона сообщили, что в Удмуртии приступили к созданию регионального отделения фонда. Для организации его работы здесь создали межведомственную комиссию, которую возглавила заместитель председателя правительства республики Татьяна Чуракова. Рассматриваются варианты для размещения фонда с учетом доступности для маломобильных групп. "Сопровождение участников СВО и их семей - архиважная для нас всех задача. Мы уже работаем по исполнению запросов родных и близких, это касается помощи по хозяйству, юридических консультаций, решения вопросов, связанных с детьми. Удмуртия отправляет гуманитарную помощь на новые территории и непосредственно ребятам на передовую. Фонд станет серьезным инструментом коммуникации в нашей работе. И здесь очень важно, кто будут эти люди, сопровождающие ветеранов спецоперации. Качество работы социальных координаторов с участниками СВО и их семьями должно быть на первом месте", - приводятся в сообщении слова Бречалова, который провёл заседание межведомственной комиссии. По данным властей Удмуртии, до конца года в республике должны работать 80 координаторов. На данный момент подобрано 46 человек. В их числе работники социальных служб, представители некоммерческих организаций, есть и участники спецоперации. Социальный координатор будет персонально сопровождать ветерана специальной военной операции, членов его семьи по принципу "одного окна". Кроме консультирования, это и организация медицинской, психологической, социальной реабилитации. Все координаторы пройдут очное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. "Для каждого социального координатора сопровождение бойца или членов его семьи не должно быть дополнительной добровольно-принудительной нагрузкой. Надо создавать условия для социального лифта, чтобы человек, принявший для себя решение помогать, чувствовал, что для него это движение вперед", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20230405/gosfond-1863298834.html
https://ria.ru/20230324/pomosch-1860303314.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741350798_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0e35f4c4ab8e5ccdef7efd57f269d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Россия, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии начали выбирать сопровождающих ветеранов спецоперации

В Удмуртии начали выбирать сопровождающих ветеранов спецоперации и их семьи

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкУфа
Уфа - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Уфа. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 11 апр - РИА Новости. Специалистов, которые будут сопровождать ветеранов спецоперации и их семьи, начали выбирать в Удмуртии, глава региона Александр Бречалов отметил важность работы координаторов, сообщили в пресс-службе главы республики.
Ранее, 3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".
Знак Z и хэштег Своих не бросаем - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Удмуртии создадут филиал госфонда помощи ветеранам спецоперации
5 апреля, 18:23
В пресс-службе главы региона сообщили, что в Удмуртии приступили к созданию регионального отделения фонда. Для организации его работы здесь создали межведомственную комиссию, которую возглавила заместитель председателя правительства республики Татьяна Чуракова. Рассматриваются варианты для размещения фонда с учетом доступности для маломобильных групп.
"Сопровождение участников СВО и их семей - архиважная для нас всех задача. Мы уже работаем по исполнению запросов родных и близких, это касается помощи по хозяйству, юридических консультаций, решения вопросов, связанных с детьми. Удмуртия отправляет гуманитарную помощь на новые территории и непосредственно ребятам на передовую. Фонд станет серьезным инструментом коммуникации в нашей работе. И здесь очень важно, кто будут эти люди, сопровождающие ветеранов спецоперации. Качество работы социальных координаторов с участниками СВО и их семьями должно быть на первом месте", - приводятся в сообщении слова Бречалова, который провёл заседание межведомственной комиссии.
По данным властей Удмуртии, до конца года в республике должны работать 80 координаторов. На данный момент подобрано 46 человек. В их числе работники социальных служб, представители некоммерческих организаций, есть и участники спецоперации. Социальный координатор будет персонально сопровождать ветерана специальной военной операции, членов его семьи по принципу "одного окна". Кроме консультирования, это и организация медицинской, психологической, социальной реабилитации. Все координаторы пройдут очное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
"Для каждого социального координатора сопровождение бойца или членов его семьи не должно быть дополнительной добровольно-принудительной нагрузкой. Надо создавать условия для социального лифта, чтобы человек, принявший для себя решение помогать, чувствовал, что для него это движение вперед", - подчеркнул глава республики.
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Из Удмуртии отправили очередную гуманитарную помощь бойцам в зону СВО
24 марта, 10:50
 
Удмуртская РеспубликаРоссияАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала