https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864471341.html
ВС России уничтожили свыше 120 украинских боевиков на двух направлениях
ВС России уничтожили свыше 120 украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 11.04.2023
ВС России уничтожили свыше 120 украинских боевиков на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:08
2023-04-11T13:08
2023-04-11T17:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три танка, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики."За сутки потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230411/lokator-1864472935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили свыше 120 украинских боевиков на двух направлениях
ВС России уничтожили 120 украинских боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях