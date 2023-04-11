https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864471341.html

ВС России уничтожили свыше 120 украинских боевиков на двух направлениях

ВС России уничтожили свыше 120 украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 11.04.2023

ВС России уничтожили свыше 120 украинских боевиков на двух направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:08

2023-04-11T13:08

2023-04-11T17:28

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три танка, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики."За сутки потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230411/lokator-1864472935.html

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Екатерина Зайцева

россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)