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ВС России уничтожили свыше 120 украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 11.04.2023 (обновлено: 17:28 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864471341.html
ВС России уничтожили свыше 120 украинских боевиков на двух направлениях
ВС России уничтожили свыше 120 украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 11.04.2023
ВС России уничтожили свыше 120 украинских боевиков на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:08
2023-04-11T17:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три танка, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики."За сутки потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230411/lokator-1864472935.html
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россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили свыше 120 украинских боевиков на двух направлениях

ВС России уничтожили 120 украинских боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, три танка, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики.
"За сутки потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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