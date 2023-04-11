https://ria.ru/20230411/smi-1864486792.html
Минцифры назвало основную проблему печатных медиа
Минцифры назвало основную проблему печатных медиа - РИА Новости, 11.04.2023
Минцифры назвало основную проблему печатных медиа
Основная проблема для печатных медиа сейчас - это снижение тиражей, общее снижение тиражей по сравнению с прошлым годом составляет от 8 до 11%, заявила РИА... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:44
2023-04-11T13:44
2023-04-11T13:44
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Основная проблема для печатных медиа сейчас - это снижение тиражей, общее снижение тиражей по сравнению с прошлым годом составляет от 8 до 11%, заявила РИА Новости заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Светлана Дзюбинская. "Для печатных медиа - это снижение тиражей, потому что основным источником дохода так или иначе для печатной прессы являются доходы от продажи продукта, от продажи в розницу, от продажи подписки через киоски, через магазины, неважно через какую дистрибуцию - это продажи", - сказала Дзюбинская, отвечая на вопрос, какая основная проблема есть сейчас для печатных медиа. По ее словам, качество доставки так или иначе влияет на продажи. "Мы можем сколько угодно продвигать подписку, но пришел новый подписчик, он подписал издание, если он не получил его в срок, то желание выписывать его отпадает", - объяснила Дзюбинская и добавила, что общее снижение тиражей по сравнению с прошлым годом составляет от 8 до 11%.
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россия
Минцифры назвало основную проблему печатных медиа
Минцифры назвало снижение тиражей основной проблемой для печатных медиа
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Основная проблема для печатных медиа сейчас - это снижение тиражей, общее снижение тиражей по сравнению с прошлым годом составляет от 8 до 11%, заявила РИА Новости заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Светлана Дзюбинская.
"Для печатных медиа - это снижение тиражей, потому что основным источником дохода так или иначе для печатной прессы являются доходы от продажи продукта, от продажи в розницу, от продажи подписки через киоски, через магазины, неважно через какую дистрибуцию - это продажи", - сказала Дзюбинская, отвечая на вопрос, какая основная проблема есть сейчас для печатных медиа.
По ее словам, качество доставки так или иначе влияет на продажи.
"Мы можем сколько угодно продвигать подписку, но пришел новый подписчик, он подписал издание, если он не получил его в срок, то желание выписывать его отпадает", - объяснила Дзюбинская и добавила, что общее снижение тиражей по сравнению с прошлым годом составляет от 8 до 11%.
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