https://ria.ru/20230411/sk-1864526501.html

СК проверит информацию о смерти жителя села, до которого не доехала скорая

СК проверит информацию о смерти жителя села, до которого не доехала скорая - РИА Новости, 11.04.2023

СК проверит информацию о смерти жителя села, до которого не доехала скорая

Следственный комитет начал проверку по информации СМИ о смерти воронежского селянина, который не дождался приезда машины скорой помощи, застрявшей на размытой... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:19

2023-04-11T15:19

2023-04-11T15:19

происшествия

новоусманский район

россия

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по информации СМИ о смерти воронежского селянина, который не дождался приезда машины скорой помощи, застрявшей на размытой дороге. "Сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что 3 апреля умер житель села Рыкань Новоусманского района, не дождавшийся приезда машины скорой помощи, которая застряла на размытой дороге - автомобилю проехать не удалось, фельдшер добиралась пешком", - сообщает во вторник управление СК РФ по Воронежской области. Как отмечает управление, ссылаясь на данные СМИ, жители также сообщали, что неоднократно обращались к чиновникам по поводу ремонта дороги, но безрезультатно. В свою очередь администрация Новоусманского района сообщила, что "вызов в скорую поступил не для того, чтобы оказать помощь 84–летнему пациенту, а исключительно чтобы зафиксировать факт его смерти". При этом власти района признают тот факт, что "скорая" не смогла проехать из-за размытой грунтовой дороги. "Возможность ремонта дороги сейчас на рассмотрении – затруднительно отремонтировать все проблемные дороги, учитывая возможности бюджета. Ежегодно удается приводить в порядок 30-50 километров дорог местного значения при многократно большей потребности", - сообщает администрация.

https://ria.ru/20230411/reklama-1864506268.html

https://ria.ru/20230411/rebenok-1864490491.html

новоусманский район

россия

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новоусманский район, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)