СК проверит информацию о смерти жителя села, до которого не доехала скорая
В Воронежской области СК проверит информацию о смерти жителя из-за размытой дороги в село
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по информации СМИ о смерти воронежского селянина, который не дождался приезда машины скорой помощи, застрявшей на размытой дороге.
"Сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что 3 апреля умер житель села Рыкань Новоусманского района, не дождавшийся приезда машины скорой помощи, которая застряла на размытой дороге - автомобилю проехать не удалось, фельдшер добиралась пешком", - сообщает во вторник управление СК РФ по Воронежской области.
Как отмечает управление, ссылаясь на данные СМИ, жители также сообщали, что неоднократно обращались к чиновникам по поводу ремонта дороги, но безрезультатно.
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"По данному факту организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц администрации", - информирует следствие.
В свою очередь администрация Новоусманского района сообщила, что "вызов в скорую поступил не для того, чтобы оказать помощь 84–летнему пациенту, а исключительно чтобы зафиксировать факт его смерти". При этом власти района признают тот факт, что "скорая" не смогла проехать из-за размытой грунтовой дороги.
"Возможность ремонта дороги сейчас на рассмотрении – затруднительно отремонтировать все проблемные дороги, учитывая возможности бюджета. Ежегодно удается приводить в порядок 30-50 километров дорог местного значения при многократно большей потребности", - сообщает администрация.