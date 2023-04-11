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СК проверит информацию о смерти жителя села, до которого не доехала скорая - РИА Новости, 11.04.2023
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15:19 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/sk-1864526501.html
СК проверит информацию о смерти жителя села, до которого не доехала скорая
СК проверит информацию о смерти жителя села, до которого не доехала скорая - РИА Новости, 11.04.2023
СК проверит информацию о смерти жителя села, до которого не доехала скорая
Следственный комитет начал проверку по информации СМИ о смерти воронежского селянина, который не дождался приезда машины скорой помощи, застрявшей на размытой... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:19
2023-04-11T15:19
происшествия
новоусманский район
россия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по информации СМИ о смерти воронежского селянина, который не дождался приезда машины скорой помощи, застрявшей на размытой дороге. "Сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что 3 апреля умер житель села Рыкань Новоусманского района, не дождавшийся приезда машины скорой помощи, которая застряла на размытой дороге - автомобилю проехать не удалось, фельдшер добиралась пешком", - сообщает во вторник управление СК РФ по Воронежской области. Как отмечает управление, ссылаясь на данные СМИ, жители также сообщали, что неоднократно обращались к чиновникам по поводу ремонта дороги, но безрезультатно. В свою очередь администрация Новоусманского района сообщила, что "вызов в скорую поступил не для того, чтобы оказать помощь 84–летнему пациенту, а исключительно чтобы зафиксировать факт его смерти". При этом власти района признают тот факт, что "скорая" не смогла проехать из-за размытой грунтовой дороги. "Возможность ремонта дороги сейчас на рассмотрении – затруднительно отремонтировать все проблемные дороги, учитывая возможности бюджета. Ежегодно удается приводить в порядок 30-50 километров дорог местного значения при многократно большей потребности", - сообщает администрация.
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новоусманский район
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происшествия, новоусманский район, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новоусманский район, Россия, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию о смерти жителя села, до которого не доехала скорая

В Воронежской области СК проверит информацию о смерти жителя из-за размытой дороги в село

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 апр - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по информации СМИ о смерти воронежского селянина, который не дождался приезда машины скорой помощи, застрявшей на размытой дороге.
"Сегодня в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что 3 апреля умер житель села Рыкань Новоусманского района, не дождавшийся приезда машины скорой помощи, которая застряла на размытой дороге - автомобилю проехать не удалось, фельдшер добиралась пешком", - сообщает во вторник управление СК РФ по Воронежской области.
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Как отмечает управление, ссылаясь на данные СМИ, жители также сообщали, что неоднократно обращались к чиновникам по поводу ремонта дороги, но безрезультатно.
«
"По данному факту организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц администрации", - информирует следствие.
В свою очередь администрация Новоусманского района сообщила, что "вызов в скорую поступил не для того, чтобы оказать помощь 84–летнему пациенту, а исключительно чтобы зафиксировать факт его смерти". При этом власти района признают тот факт, что "скорая" не смогла проехать из-за размытой грунтовой дороги.
"Возможность ремонта дороги сейчас на рассмотрении – затруднительно отремонтировать все проблемные дороги, учитывая возможности бюджета. Ежегодно удается приводить в порядок 30-50 километров дорог местного значения при многократно большей потребности", - сообщает администрация.
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ПроисшествияНовоусманский районРоссияВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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