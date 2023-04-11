https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864563636.html

"Роскосмос" снял последствия извержения вулкана Шивелуч со спутника

"Роскосмос" снял последствия извержения вулкана Шивелуч со спутника - РИА Новости, 11.04.2023

"Роскосмос" снял последствия извержения вулкана Шивелуч со спутника

"Роскосмос" показал кадры со спутника, на которых видно распространение облака пепла после извержения вулкана Шивелуч. Они опубликованы в Telegram-канале... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:02

2023-04-11T17:02

2023-04-11T18:42

космос - риа наука

шивелуч

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

роскосмос

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Роскосмос" показал кадры со спутника, на которых видно распространение облака пепла после извержения вулкана Шивелуч. Они опубликованы в Telegram-канале госкорпорации."Сегодняшняя ночь на Камчатке выдалась неспокойной — произошло извержение вулкана Шивелуч. <…> Спутники "Роскосмоса" продолжают следить за ситуацией на полуострове", — говорится в публикации.Уточняется, что съемку провел аппарат "Арктика-М". Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром во вторник. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а в Ключах пеплопад стал сильнейшим за 60 лет. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, расположенного в 450 километрах от эпицентра.

https://ria.ru/20230411/vulkan-1864426058.html

шивелуч

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

космос - риа наука, шивелуч, камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роскосмос