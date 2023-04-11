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"Роскосмос" снял последствия извержения вулкана Шивелуч со спутника - РИА Новости, 11.04.2023
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17:02 11.04.2023 (обновлено: 18:42 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864563636.html
"Роскосмос" снял последствия извержения вулкана Шивелуч со спутника
"Роскосмос" снял последствия извержения вулкана Шивелуч со спутника - РИА Новости, 11.04.2023
"Роскосмос" снял последствия извержения вулкана Шивелуч со спутника
"Роскосмос" показал кадры со спутника, на которых видно распространение облака пепла после извержения вулкана Шивелуч. Они опубликованы в Telegram-канале... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:02
2023-04-11T18:42
космос - риа наука
шивелуч
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
роскосмос
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Роскосмос" показал кадры со спутника, на которых видно распространение облака пепла после извержения вулкана Шивелуч. Они опубликованы в Telegram-канале госкорпорации."Сегодняшняя ночь на Камчатке выдалась неспокойной — произошло извержение вулкана Шивелуч. &lt;…&gt; Спутники "Роскосмоса" продолжают следить за ситуацией на полуострове", — говорится в публикации.Уточняется, что съемку провел аппарат "Арктика-М". Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром во вторник. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а в Ключах пеплопад стал сильнейшим за 60 лет. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, расположенного в 450 километрах от эпицентра.
https://ria.ru/20230411/vulkan-1864426058.html
шивелуч
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
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космос - риа наука, шивелуч, камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роскосмос
Космос - РИА Наука, Шивелуч, Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Роскосмос
"Роскосмос" снял последствия извержения вулкана Шивелуч со спутника

"Роскосмос" опубликовал кадры последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

© Фото : Роскосмос/ВКонтактеМониторинг извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
Мониторинг извержения вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Роскосмос/ВКонтакте
Мониторинг извержения вулкана Шивелуч на Камчатке
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. "Роскосмос" показал кадры со спутника, на которых видно распространение облака пепла после извержения вулкана Шивелуч. Они опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.
"Сегодняшняя ночь на Камчатке выдалась неспокойной — произошло извержение вулкана Шивелуч. <…> Спутники "Роскосмоса" продолжают следить за ситуацией на полуострове", — говорится в публикации.
Уточняется, что съемку провел аппарат "Арктика-М".
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром во вторник. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей, а в Ключах пеплопад стал сильнейшим за 60 лет. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, расположенного в 450 километрах от эпицентра.
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Космос - РИА НаукаШивелучКамчатский крайКамчаткаПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Роскосмос
 
 
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