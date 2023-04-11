https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864374515.html

Ученый не исключил повторные выбросы и пеплопады на вулкане Шивелуч

Ученый не исключил повторные выбросы и пеплопады на вулкане Шивелуч - РИА Новости, 11.04.2023

Ученый не исключил повторные выбросы и пеплопады на вулкане Шивелуч

Повторные выбросы на высоту до 15 километров с пеплопадом возможны на вулкане Шивелуч, несмотря на то, что исполин начал затихать, заявил директор Камчатского... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T05:43

2023-04-11T05:43

2023-04-11T05:43

шивелуч

камчатка

происшествия

усть-камчатский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Повторные выбросы на высоту до 15 километров с пеплопадом возможны на вулкане Шивелуч, несмотря на то, что исполин начал затихать, заявил директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. Ученый рассказал, что сильная фаза извержения началась приблизительно в час ночи по местному времени. К шести утра она достигла максимальной интенсивности, произошёл пепловый выброс, который достиг высоты 20 километров. "В настоящий момент там процесс продолжается, он немножко подзатих. Наиболее вероятный сценарий, конечно, что далее пойдёт на спад. Но нельзя исключать повторных выбросов на 10-15 километров и продолжения сильнейших пеплопадов", – сказал Чебров в видеокомментарии, который распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Ученый подчеркнул, что вулканические явления не угрожают населённым пунктам, куда не дойдут пирокластические потоки. "В зоне опасности трасса Ключи – Усть-Камчатск. Её как раз могут достигнуть селевые потоки", – сказал Чебров, отметив, что сель, по его оценке, не относится к серьезным ситуациям. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. В поселках Усть-Камчатского района начался пеплопад. В поселке Ключи гремит гром. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230411/peplopad-1864369971.html

https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864371675.html

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

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шивелуч, камчатка, происшествия, усть-камчатский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук