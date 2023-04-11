https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864371675.html
Житель Камчатки рассказал, как началось извержение Шивелуча
Житель Камчатки рассказал, как началось извержение Шивелуча - РИА Новости, 11.04.2023
Житель Камчатки рассказал, как началось извержение Шивелуча
Начало извержения вулкана Шивелуч на Камчатке началось с гула и наступления абсолютной темноты в поселке Ключи, рассказал РИА Новости житель полуострова Дмитрий РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T04:15
2023-04-11T04:15
2023-04-11T04:15
камчатка
шивелуч
усть-камчатский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149447/33/1494473320_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_56b1812ac5ceb6af847cc806fbb59801.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Начало извержения вулкана Шивелуч на Камчатке началось с гула и наступления абсолютной темноты в поселке Ключи, рассказал РИА Новости житель полуострова Дмитрий Мельников. Мощный пеплопад, который начался в Ключах, продолжался несколько часов, сказал он. "Сейчас пеплопад уменьшился. Сквозь облака начали видеть солнце. Но вулкан ещё не наблюдаем", – добавил Мельников. В Ключах упало примерно 8,5 сантиметра пепла, уточнил он. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. В поселках Усть-Камчатского района начался пеплопад. В поселке Ключи гремит гром. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20220110/shiveluch-1767091110.html
камчатка
шивелуч
усть-камчатский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149447/33/1494473320_68:0:1135:800_1920x0_80_0_0_764dde7cc1dd60ef2b88d3a21ba77bdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, шивелуч, усть-камчатский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Камчатка, Шивелуч, Усть-Камчатский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Житель Камчатки рассказал, как началось извержение Шивелуча
Житель Камчатки Мельников: извержение вулкана Шивелуч началось с наступления темноты
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Начало извержения вулкана Шивелуч на Камчатке началось с гула и наступления абсолютной темноты в поселке Ключи, рассказал РИА Новости житель полуострова Дмитрий Мельников.
«
"Утром ещё была погода достаточно хорошая. Шесть часов утра, солнце начинало подниматься, однако затем услышали гул со стороны Шивелуча. Небо начало затягивать тёмными облаками и затем наступила абсолютная ночь, темнота" – рассказал Мельников.
Мощный пеплопад, который начался в Ключах, продолжался несколько часов, сказал он.
"Сейчас пеплопад уменьшился. Сквозь облака начали видеть солнце. Но вулкан ещё не наблюдаем", – добавил Мельников.
В Ключах упало примерно 8,5 сантиметра пепла, уточнил он.
Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. В поселках Усть-Камчатского района
начался пеплопад. В поселке Ключи гремит гром. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС
, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского
, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет.
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского.
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла