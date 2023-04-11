https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864371675.html

Житель Камчатки рассказал, как началось извержение Шивелуча

Житель Камчатки рассказал, как началось извержение Шивелуча - РИА Новости, 11.04.2023

Житель Камчатки рассказал, как началось извержение Шивелуча

Начало извержения вулкана Шивелуч на Камчатке началось с гула и наступления абсолютной темноты в поселке Ключи, рассказал РИА Новости житель полуострова Дмитрий РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T04:15

2023-04-11T04:15

2023-04-11T04:15

камчатка

шивелуч

усть-камчатский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Начало извержения вулкана Шивелуч на Камчатке началось с гула и наступления абсолютной темноты в поселке Ключи, рассказал РИА Новости житель полуострова Дмитрий Мельников. Мощный пеплопад, который начался в Ключах, продолжался несколько часов, сказал он. "Сейчас пеплопад уменьшился. Сквозь облака начали видеть солнце. Но вулкан ещё не наблюдаем", – добавил Мельников. В Ключах упало примерно 8,5 сантиметра пепла, уточнил он. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. В поселках Усть-Камчатского района начался пеплопад. В поселке Ключи гремит гром. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20220110/shiveluch-1767091110.html

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шивелуч

усть-камчатский район

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камчатка, шивелуч, усть-камчатский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия