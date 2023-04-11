https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864369108.html

В зоне пеплопада на Камчатке запустили горячие линии

В зоне пеплопада на Камчатке запустили горячие линии - РИА Новости, 11.04.2023

В зоне пеплопада на Камчатке запустили горячие линии

Горячие линии работают в поселках на Камчатке, попавших в зону пеплопада после выброса из вулкана Шивелуч, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T02:59

2023-04-11T02:59

2023-04-11T02:59

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатка

шивелуч

усть-камчатский район

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Горячие линии работают в поселках на Камчатке, попавших в зону пеплопада после выброса из вулкана Шивелуч, сообщили в пресс-службе правительства региона. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. В поселках Усть-Камчатского района начался пеплопад. В поселке Ключи гремит гром. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. По данным МЧС, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского, который находится в 450 километрах от Шивелуча. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. "Сейчас в каждом населенном пункте, оказавшемся в зоне пеплопада, организованы горячие линии, позвонив на которые местные жители смогут получить всю необходимую оперативную информацию и обратиться за помощью. Продуктов питания, товаров первой необходимости и масок для защиты органов дыхания в районе достаточно", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Романа Василевского. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230410/peplopad-1864289423.html

камчатка

шивелуч

усть-камчатский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатка, шивелуч, усть-камчатский район, происшествия