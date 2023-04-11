https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864367120.html

МЧС: облако пепла от Шивелуча может достичь Петропавловска-Камчатского

МЧС: облако пепла от Шивелуча может достичь Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 11.04.2023

МЧС: облако пепла от Шивелуча может достичь Петропавловска-Камчатского

Пепел от вулкана Шивелуч может выпасть в четырех районах Камчатки, а также в Петропавловске-Камчатском, который находится в 450 километрах от Шивелуча, сообщили РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T02:00

2023-04-11T02:00

2023-04-11T02:01

шивелуч

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатка

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Пепел от вулкана Шивелуч может выпасть в четырех районах Камчатки, а также в Петропавловске-Камчатском, который находится в 450 километрах от Шивелуча, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Извержение Шивелуча на Камчатке началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. В поселках Усть-Камчатского района начался пеплопад. В посёлке Ключи гремит гром. Жителям рекомендовали не покидать помещения без необходимости. "В связи с изменением направления ветра не исключается вероятность выпадения вулканического пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском муниципальных районах и Петропавловск-Камчатском городском округе", - говорится в сообщении на сайте МЧС. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 километров от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862549889.html

шивелуч

камчатка

петропавловск-камчатский

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шивелуч, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия