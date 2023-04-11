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На Камчатке закрыли ряд школ после извержения вулкана Шивелуч - РИА Новости, 11.04.2023
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00:31 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864363415.html
На Камчатке закрыли ряд школ после извержения вулкана Шивелуч
На Камчатке закрыли ряд школ после извержения вулкана Шивелуч - РИА Новости, 11.04.2023
На Камчатке закрыли ряд школ после извержения вулкана Шивелуч
Извержение вулкана Шивелуч вынудило власти Камчатки закрыть школы и перекрыть движение по краевой трассе в Усть-Камчатском районе, заявил губернатор Камчатского РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T00:31
2023-04-11T00:31
происшествия
камчатка
владимир солодов
шивелуч
усть-камчатский район
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Извержение вулкана Шивелуч вынудило власти Камчатки закрыть школы и перекрыть движение по краевой трассе в Усть-Камчатском районе, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Извержение Шивелуча началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Начался пеплопад. В посёлке Ключи гремит гром. Жителям рекомендовали не покидать дома без необходимости. "Ограничена работа социальных учреждений, школ и также перекрыто движение по маршруту Ключи - Усть-Камчатск по этому сегменту дороги. Глава района Олег Сергеевич Бондаренко сейчас работает на месте. Он с группой выдвинулся для фактического обследования дороги на предмет наличия перемывов", - сказал Солодов в видеообращении, которое он опубликовал в своём Telegram-канале. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864362901.html
камчатка
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происшествия, камчатка, владимир солодов, шивелуч, усть-камчатский район
Происшествия, Камчатка, Владимир Солодов, Шивелуч, Усть-Камчатский район
На Камчатке закрыли ряд школ после извержения вулкана Шивелуч

На Камчатке закрыли ряд школ и перекрыли движение по трассе из-за извержения Шивелуча

© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Извержение вулкана Шивелуч вынудило власти Камчатки закрыть школы и перекрыть движение по краевой трассе в Усть-Камчатском районе, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Извержение Шивелуча началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Начался пеплопад. В посёлке Ключи гремит гром. Жителям рекомендовали не покидать дома без необходимости.
"Ограничена работа социальных учреждений, школ и также перекрыто движение по маршруту Ключи - Усть-Камчатск по этому сегменту дороги. Глава района Олег Сергеевич Бондаренко сейчас работает на месте. Он с группой выдвинулся для фактического обследования дороги на предмет наличия перемывов", - сказал Солодов в видеообращении, которое он опубликовал в своём Telegram-канале.
Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.
Вулкан Шивелуч
Ученые предупредили, что потоки из вулкана Шивелуч могут перекрыть трассу
00:14
 
ПроисшествияКамчаткаВладимир СолодовШивелучУсть-Камчатский район
 
 
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