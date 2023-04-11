https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864363415.html

На Камчатке закрыли ряд школ после извержения вулкана Шивелуч

На Камчатке закрыли ряд школ после извержения вулкана Шивелуч - РИА Новости, 11.04.2023

На Камчатке закрыли ряд школ после извержения вулкана Шивелуч

Извержение вулкана Шивелуч вынудило власти Камчатки закрыть школы и перекрыть движение по краевой трассе в Усть-Камчатском районе, заявил губернатор Камчатского РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T00:31

2023-04-11T00:31

2023-04-11T00:31

происшествия

камчатка

владимир солодов

шивелуч

усть-камчатский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр - РИА Новости. Извержение вулкана Шивелуч вынудило власти Камчатки закрыть школы и перекрыть движение по краевой трассе в Усть-Камчатском районе, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Извержение Шивелуча началось ранним утром во вторник по местному времени. Несколько поселков на востоке полуострова накрыло пепловой тучей. Начался пеплопад. В посёлке Ключи гремит гром. Жителям рекомендовали не покидать дома без необходимости. "Ограничена работа социальных учреждений, школ и также перекрыто движение по маршруту Ключи - Усть-Камчатск по этому сегменту дороги. Глава района Олег Сергеевич Бондаренко сейчас работает на месте. Он с группой выдвинулся для фактического обследования дороги на предмет наличия перемывов", - сказал Солодов в видеообращении, которое он опубликовал в своём Telegram-канале. Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча – 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864362901.html

камчатка

шивелуч

усть-камчатский район

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происшествия, камчатка, владимир солодов, шивелуч, усть-камчатский район