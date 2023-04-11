Появились первые кадры со съемок продолжения "Реальных пацанов"
Появились первые кадры со съемок продолжения сериала ТНТ "Реальные пацаны"
© Предоставлено пресс-службой ТНТСъемки сериала "Реальные пацаны"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Начались съемки нового сезона "Реальных пацанов", сообщает пресс-служба проекта.
Главный герой отправится в "Наумовку", "– родовое "поместье", доставшееся ему от бабушки, которое станет для него настоящим "местом силы", уточнили в пресс-релизе.
© Предоставлено пресс-службой ТНТСъемки сериала "Реальные пацаны"
Съемки сериала "Реальные пацаны"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
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© Предоставлено пресс-службой ТНТСъемки сериала "Реальные пацаны"
Съемки сериала "Реальные пацаны"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
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Съемки сериала "Реальные пацаны"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
1 из 2
Съемки сериала "Реальные пацаны"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
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"Мы ставили себе целью написать серии так, чтобы истории Коляна не заканчивались неудачами. Чтобы его косяки исправлялись. И чтобы все его поступки вели пацана к успеху. (...) Чтобы для нашего самого любимого персонажа случилось самое настоящее человеческое счастье", — говорит Антон Зайцев, автор идеи и генеральный продюсер сериала, сооснователь Good Story Media.
Проекту уже 13 лет. Было отснято 274 серии. В новом сезоне к ролям вернутся Николай Наумов, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Армен Бежанян, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов и другие.
© Предоставлено пресс-службой ТНТСъемки сериала "Реальные пацаны"
© Предоставлено пресс-службой ТНТ
Съемки сериала "Реальные пацаны"
Планируется, что новые эпизоды выйдут на ТНТ в 2024 году.
Ранее сообщалось о завершении съемок сиквела "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой.