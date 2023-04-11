https://ria.ru/20230411/serial-1864522829.html

Появились первые кадры со съемок продолжения "Реальных пацанов"

Появились первые кадры со съемок продолжения "Реальных пацанов" - РИА Новости, 11.04.2023

Появились первые кадры со съемок продолжения "Реальных пацанов"

Начались съемки нового сезона "Реальных пацанов", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:55

2023-04-11T18:55

2023-04-11T18:55

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Начались съемки нового сезона "Реальных пацанов", сообщает пресс-служба проекта. Главный герой отправится в "Наумовку", "– родовое "поместье", доставшееся ему от бабушки, которое станет для него настоящим "местом силы", уточнили в пресс-релизе. Проекту уже 13 лет. Было отснято 274 серии. В новом сезоне к ролям вернутся Николай Наумов, Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Армен Бежанян, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов и другие. Планируется, что новые эпизоды выйдут на ТНТ в 2024 году.Ранее сообщалось о завершении съемок сиквела "Джокера" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой.

https://ria.ru/20230411/kino-1864422859.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, тнт (телеканал)