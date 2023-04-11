https://ria.ru/20230411/sdelka-1864626674.html
США одобрили сделку по продаже Марокко 18 комплексов HIMARS
США одобрили сделку по продаже Марокко 18 комплексов HIMARS - РИА Новости, 11.04.2023
США одобрили сделку по продаже Марокко 18 комплексов HIMARS
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже правительству Марокко 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего оборудования на... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T22:20
2023-04-11T22:20
2023-04-11T22:26
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже правительству Марокко 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму порядка 524 миллиона долларов, заявило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.Как отметили в ведомстве, такого рода сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку предполагает оказание помощи "ключевому союзнику вне НАТО, который представляет собой важного партнера в контексте обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Северной Африке".Помимо этого, госдепартамент одобрил продажу Марокко планирующих авиационных бомб AGM-154, учебно-тренировочных ракет, а также предоставление инженерно-технических и логистических услуг от имени правительства США и связанных с ним подрядчиков на сумму около 250 миллионов долларов.Американская администрация уже официально уведомила конгресс США о данных решениях. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.
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сша, марокко, государственный департамент сша, министерство обороны сша, в мире, пентагон, нато
США, Марокко, Государственный департамент США, Министерство обороны США, В мире, Пентагон, НАТО
США одобрили сделку по продаже Марокко 18 комплексов HIMARS
Госдеп одобрил сделку по продаже Марокко 18 комплексов HIMARS и сопутствующего снаряжения
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже правительству Марокко 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму порядка 524 миллиона долларов, заявило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Как отметили в ведомстве, такого рода сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку предполагает оказание помощи "ключевому союзнику вне НАТО
, который представляет собой важного партнера в контексте обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Северной Африке".
Помимо этого, госдепартамент одобрил продажу Марокко планирующих авиационных бомб AGM-154, учебно-тренировочных ракет, а также предоставление инженерно-технических и логистических услуг от имени правительства США и связанных с ним подрядчиков на сумму около 250 миллионов долларов.
Американская администрация уже официально уведомила конгресс США о данных решениях. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.
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