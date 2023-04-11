Рейтинг@Mail.ru
США одобрили сделку по продаже Марокко 18 комплексов HIMARS - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 11.04.2023 (обновлено: 22:26 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/sdelka-1864626674.html
США одобрили сделку по продаже Марокко 18 комплексов HIMARS
США одобрили сделку по продаже Марокко 18 комплексов HIMARS - РИА Новости, 11.04.2023
США одобрили сделку по продаже Марокко 18 комплексов HIMARS
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже правительству Марокко 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего оборудования на... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T22:20
2023-04-11T22:26
сша
марокко
государственный департамент сша
министерство обороны сша
в мире
пентагон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_9a13e5274cd3d7b1ecb907cc494ebcaf.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже правительству Марокко 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму порядка 524 миллиона долларов, заявило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.Как отметили в ведомстве, такого рода сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку предполагает оказание помощи "ключевому союзнику вне НАТО, который представляет собой важного партнера в контексте обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Северной Африке".Помимо этого, госдепартамент одобрил продажу Марокко планирующих авиационных бомб AGM-154, учебно-тренировочных ракет, а также предоставление инженерно-технических и логистических услуг от имени правительства США и связанных с ним подрядчиков на сумму около 250 миллионов долларов.Американская администрация уже официально уведомила конгресс США о данных решениях. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.
https://ria.ru/20230410/oruzhie-1864321469.html
сша
марокко
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_80248bf748cd8734e5d603bbc99b3f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, марокко, государственный департамент сша, министерство обороны сша, в мире, пентагон, нато
США, Марокко, Государственный департамент США, Министерство обороны США, В мире, Пентагон, НАТО
США одобрили сделку по продаже Марокко 18 комплексов HIMARS

Госдеп одобрил сделку по продаже Марокко 18 комплексов HIMARS и сопутствующего снаряжения

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже правительству Марокко 18 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму порядка 524 миллиона долларов, заявило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Как отметили в ведомстве, такого рода сделка послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку предполагает оказание помощи "ключевому союзнику вне НАТО, который представляет собой важного партнера в контексте обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Северной Африке".
Помимо этого, госдепартамент одобрил продажу Марокко планирующих авиационных бомб AGM-154, учебно-тренировочных ракет, а также предоставление инженерно-технических и логистических услуг от имени правительства США и связанных с ним подрядчиков на сумму около 250 миллионов долларов.
Американская администрация уже официально уведомила конгресс США о данных решениях. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
США поощряют нарушение норм в сфере поставок вооружений, заявил Небензя
10 апреля, 18:18
 
СШАМароккоГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАВ миреПентагонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала