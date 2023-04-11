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Глава Крыма назвал сроки открытия первых отделений Сбербанка на полуострове
Глава Крыма назвал сроки открытия первых отделений Сбербанка на полуострове - РИА Новости, 11.04.2023
Глава Крыма назвал сроки открытия первых отделений Сбербанка на полуострове
Сбербанк откроет первые отделения в республике Крым в Симферополе и Ялте до конца текущего года, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:48
2023-04-11T11:48
2023-04-11T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Сбербанк откроет первые отделения в республике Крым в Симферополе и Ялте до конца текущего года, заявил глава республики Сергей Аксенов. "Они (Сбербанк - ред.) сейчас в Симферополе и Ялте первые два отделения откроют. Возле Крымского музыкального театра (расположен в центре Симферополя, на площади Ленина – ред.) будет открыто первое отделение. Модульную конструкцию установят быстро, в этом году. Три-четыре месяца уходит на сборку такой конструкции", - сказал Аксенов журналистам. Отделения банка затем появятся в Керчи, Евпатории и других городах полуострова, добавил глава республики. Сбербанк в январе объявил, что начинает работу в Крыму. По последним данным, на полуострове установлено 30 банкоматов банка.
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симферополь, ялта, керчь, сергей аксенов (политик), сбербанк россии, республика крым, россия, новости - туризм
Симферополь, Ялта, Керчь, Сергей Аксенов (политик), Сбербанк России, Республика Крым, Россия, Новости - Туризм
Глава Крыма назвал сроки открытия первых отделений Сбербанка на полуострове
Аксенов: Сбербанк откроет первые крымские отделения в Ялте и Симферополе до конца года