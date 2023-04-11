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Глава Крыма назвал сроки открытия первых отделений Сбербанка на полуострове

Глава Крыма назвал сроки открытия первых отделений Сбербанка на полуострове - РИА Новости, 11.04.2023

Глава Крыма назвал сроки открытия первых отделений Сбербанка на полуострове

Сбербанк откроет первые отделения в республике Крым в Симферополе и Ялте до конца текущего года, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:48

2023-04-11T11:48

2023-04-11T12:02

симферополь

ялта

керчь

сергей аксенов (политик)

сбербанк россии

республика крым

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новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Сбербанк откроет первые отделения в республике Крым в Симферополе и Ялте до конца текущего года, заявил глава республики Сергей Аксенов. "Они (Сбербанк - ред.) сейчас в Симферополе и Ялте первые два отделения откроют. Возле Крымского музыкального театра (расположен в центре Симферополя, на площади Ленина – ред.) будет открыто первое отделение. Модульную конструкцию установят быстро, в этом году. Три-четыре месяца уходит на сборку такой конструкции", - сказал Аксенов журналистам. Отделения банка затем появятся в Керчи, Евпатории и других городах полуострова, добавил глава республики. Сбербанк в январе объявил, что начинает работу в Крыму. По последним данным, на полуострове установлено 30 банкоматов банка.

https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html

симферополь

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керчь

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симферополь, ялта, керчь, сергей аксенов (политик), сбербанк россии, республика крым, россия, новости - туризм