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Глава Крыма назвал сроки открытия первых отделений Сбербанка на полуострове - РИА Новости, 11.04.2023
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11:48 11.04.2023 (обновлено: 12:02 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/sber-1864437635.html
Глава Крыма назвал сроки открытия первых отделений Сбербанка на полуострове
Глава Крыма назвал сроки открытия первых отделений Сбербанка на полуострове - РИА Новости, 11.04.2023
Глава Крыма назвал сроки открытия первых отделений Сбербанка на полуострове
Сбербанк откроет первые отделения в республике Крым в Симферополе и Ялте до конца текущего года, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:48
2023-04-11T12:02
симферополь
ялта
керчь
сергей аксенов (политик)
сбербанк россии
республика крым
россия
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Сбербанк откроет первые отделения в республике Крым в Симферополе и Ялте до конца текущего года, заявил глава республики Сергей Аксенов. "Они (Сбербанк - ред.) сейчас в Симферополе и Ялте первые два отделения откроют. Возле Крымского музыкального театра (расположен в центре Симферополя, на площади Ленина – ред.) будет открыто первое отделение. Модульную конструкцию установят быстро, в этом году. Три-четыре месяца уходит на сборку такой конструкции", - сказал Аксенов журналистам. Отделения банка затем появятся в Керчи, Евпатории и других городах полуострова, добавил глава республики. Сбербанк в январе объявил, что начинает работу в Крыму. По последним данным, на полуострове установлено 30 банкоматов банка.
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симферополь
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симферополь, ялта, керчь, сергей аксенов (политик), сбербанк россии, республика крым, россия, новости - туризм
Симферополь, Ялта, Керчь, Сергей Аксенов (политик), Сбербанк России, Республика Крым, Россия, Новости - Туризм
Глава Крыма назвал сроки открытия первых отделений Сбербанка на полуострове

Аксенов: Сбербанк откроет первые крымские отделения в Ялте и Симферополе до конца года

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Сбербанк откроет первые отделения в республике Крым в Симферополе и Ялте до конца текущего года, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Они (Сбербанк - ред.) сейчас в Симферополе и Ялте первые два отделения откроют. Возле Крымского музыкального театра (расположен в центре Симферополя, на площади Ленина – ред.) будет открыто первое отделение. Модульную конструкцию установят быстро, в этом году. Три-четыре месяца уходит на сборку такой конструкции", - сказал Аксенов журналистам.
Отделения банка затем появятся в Керчи, Евпатории и других городах полуострова, добавил глава республики.
Сбербанк в январе объявил, что начинает работу в Крыму. По последним данным, на полуострове установлено 30 банкоматов банка.
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СимферопольЯлтаКерчьСергей Аксенов (политик)Сбербанк РоссииРеспублика КрымРоссияНовости - Туризм
 
 
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