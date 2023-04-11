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Сийярто обсудил с Новаком недопущение санкций против атомной энергетики - РИА Новости, 11.04.2023
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11:48 11.04.2023 (обновлено: 12:46 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/sanktsii-1864437786.html
Сийярто обсудил с Новаком недопущение санкций против атомной энергетики
Сийярто обсудил с Новаком недопущение санкций против атомной энергетики - РИА Новости, 11.04.2023
Сийярто обсудил с Новаком недопущение санкций против атомной энергетики
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком недопущение санкций против российской атомной энергетики, поставки... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:48
2023-04-11T12:46
венгрия
петер сийярто
александр новак
экономика
цены на нефть
россия
турецкий поток
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БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком недопущение санкций против российской атомной энергетики, поставки газа в Венгрию по газопроводу "Турецкий поток" и нефти по нефтепроводу "Дружба"."На повестке дня с вице-премьером Александром Новаком сегодня серьезные вопросы: физическая и техническая безопасность газопровода "Турецкий поток", обеспечивающего газоснабжение нашей страны, сохранение транзитных поставок по нефтепроводу "Дружба", обеспечивающих наше нефтеснабжение, а также недопущение санкций, угрожающих атомной промышленности", - написал Сийярто на странице в соцсети.Ранее в конце марта глава МИД Венгрии сообщил, что в телефонном разговоре заверил Новака, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции против ядерной энергетики. В свою очередь российский вице-премьер, по словам Сийярто, заявил, что поставки нефти и газа из России в Венгрию будут идти бесперебойно, несмотря на санкции.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что Будапешт никогда не согласится на введение санкций против "Росатома", поскольку это стало бы угрозой энергобезопасности страны. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230405/plan-1863275721.html
https://ria.ru/20230409/vengriya-1864024718.html
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венгрия, петер сийярто, александр новак, экономика, цены на нефть, россия, турецкий поток
Венгрия, Петер Сийярто, Александр Новак, Экономика, Цены на нефть, Россия, Турецкий поток
Сийярто обсудил с Новаком недопущение санкций против атомной энергетики

Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с Новаком поставки по "Турецкому потоку" и "Дружбе"

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком
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БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обсудил с вице-премьером РФ Александром Новаком недопущение санкций против российской атомной энергетики, поставки газа в Венгрию по газопроводу "Турецкий поток" и нефти по нефтепроводу "Дружба".
"На повестке дня с вице-премьером Александром Новаком сегодня серьезные вопросы: физическая и техническая безопасность газопровода "Турецкий поток", обеспечивающего газоснабжение нашей страны, сохранение транзитных поставок по нефтепроводу "Дружба", обеспечивающих наше нефтеснабжение, а также недопущение санкций, угрожающих атомной промышленности", - написал Сийярто на странице в соцсети.
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Ранее в конце марта глава МИД Венгрии сообщил, что в телефонном разговоре заверил Новака, что венгерское правительство будет и дальше блокировать санкции против ядерной энергетики. В свою очередь российский вице-премьер, по словам Сийярто, заявил, что поставки нефти и газа из России в Венгрию будут идти бесперебойно, несмотря на санкции.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что Будапешт никогда не согласится на введение санкций против "Росатома", поскольку это стало бы угрозой энергобезопасности страны. По словам Сийярто, введение санкций против российской атомной отрасли не поддержал ряд стран Европы, которые используют ядерную энергетику.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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ВенгрияПетер СийяртоАлександр НовакЭкономикаЦены на нефтьРоссияТурецкий поток
 
 
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