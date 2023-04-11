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Архангельская область стала лидером по росту инвестиций со стороны РЖД - РИА Новости, 11.04.2023
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Архангельская область
Архангельская область
 
16:19 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/rzhd-1864548994.html
Архангельская область стала лидером по росту инвестиций со стороны РЖД
Архангельская область стала лидером по росту инвестиций со стороны РЖД - РИА Новости, 11.04.2023
Архангельская область стала лидером по росту инвестиций со стороны РЖД
ОАО "РЖД" инвестировало в развитие железнодорожной инфраструктуры Архангельской области за три года более девяти миллиардов рублей, при этом область является... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:19
2023-04-11T16:19
архангельская область
экономика
архангельская область
архангельск
александр цыбульский
ржд
северная железная дорога
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 апр – РИА Новости. ОАО "РЖД" инвестировало в развитие железнодорожной инфраструктуры Архангельской области за три года более девяти миллиардов рублей, при этом область является единственным регионом, показавшим рост объема погрузки на Северной железной дороге, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. "ОАО "РЖД" на протяжении последних лет продолжает активно инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры Архангельской области – только за 2020-2022 годы на эти цели направлено более девяти миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что эта информация прозвучала на встрече начальника Северной железной дороги Рашида Сайбаталова в ходе рабочей встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. В текущем году компания планирует продолжить вкладывать средства в модернизацию и обновление региональной железнодорожной сети. "В этом году мы планируем инвестировать 6,5 миллиарда рублей в развитие железнодорожной базы региона, что составляет более 70 процентов от всего объема инвестиций за последние три года. Основной объем финансирования направлен на обновление подвижного состава и развитие железнодорожной инфраструктуры", – рассказал Сайбаталов, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Он также отметил, что налоговые отчисления в бюджет Архангельской области за прошлый год составили свыше двух миллиардов рублей, а за первый квартал текущего года – уже 500 миллионов рублей. Вместе с тем Архангельская область по итогам 2022 года обеспечила более 20 процентов погрузки СЖД. На станциях, расположенных на территории региона, было погружено 13,4 миллиона тонн пиломатериалов, стройматериалов, бумаги и других грузов. "Архангельское территориальное управление СЖД в этом году прирастает объемами погрузки даже по сравнению с высоким уровнем прошлого года. Архангельская область является единственным таким регионом на Северной железной дороге", - добавил Сайбаталов, отметив, что основной объем грузов составляет лесопромышленная продукция. В прошлом году поездами дальнего следования с вокзалов и станций Архангельской области отправлено 1,4 миллиона пассажиров, а пригородными поездами воспользовалось 1,6 миллиона человек. За последние несколько лет появились новые пассажирские железнодорожные маршруты, серьезно обновлен парк пригородных поездов. Глава региона отметил, что развитие железнодорожной инфраструктуры только поспособствует еще большему увеличению пассажиропотока, особенно в связи с закрытием международного аэропорта Архангельск для реконструкции взлетно-посадочной полосы. "Жители региона, которые традиционно предпочитают железную дорогу авиаперелетам, сохранят свое желание передвигаться к местам отдыха и командировок. А те, кто привык летать на самолетах, но с учетом изменившейся логистики посчитает это для себя недостаточно комфортным, вполне могли бы стать пассажирами Российских железных дорог", – сказал Цыбульский.
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экономика, архангельская область, архангельск, александр цыбульский, ржд, северная железная дорога
Архангельская область, Экономика, Архангельская область, Архангельск, Александр Цыбульский, РЖД, Северная железная дорога
Архангельская область стала лидером по росту инвестиций со стороны РЖД

Архангельская область стала лидером по росту инвестиций со стороны ОАО "РЖД"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 апр – РИА Новости. ОАО "РЖД" инвестировало в развитие железнодорожной инфраструктуры Архангельской области за три года более девяти миллиардов рублей, при этом область является единственным регионом, показавшим рост объема погрузки на Северной железной дороге, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
"ОАО "РЖД" на протяжении последних лет продолжает активно инвестировать в развитие железнодорожной инфраструктуры Архангельской области – только за 2020-2022 годы на эти цели направлено более девяти миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что эта информация прозвучала на встрече начальника Северной железной дороги Рашида Сайбаталова в ходе рабочей встречи с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. В текущем году компания планирует продолжить вкладывать средства в модернизацию и обновление региональной железнодорожной сети.
"В этом году мы планируем инвестировать 6,5 миллиарда рублей в развитие железнодорожной базы региона, что составляет более 70 процентов от всего объема инвестиций за последние три года. Основной объем финансирования направлен на обновление подвижного состава и развитие железнодорожной инфраструктуры", – рассказал Сайбаталов, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Он также отметил, что налоговые отчисления в бюджет Архангельской области за прошлый год составили свыше двух миллиардов рублей, а за первый квартал текущего года – уже 500 миллионов рублей.
Вместе с тем Архангельская область по итогам 2022 года обеспечила более 20 процентов погрузки СЖД. На станциях, расположенных на территории региона, было погружено 13,4 миллиона тонн пиломатериалов, стройматериалов, бумаги и других грузов.
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"Архангельское территориальное управление СЖД в этом году прирастает объемами погрузки даже по сравнению с высоким уровнем прошлого года. Архангельская область является единственным таким регионом на Северной железной дороге", - добавил Сайбаталов, отметив, что основной объем грузов составляет лесопромышленная продукция.
В прошлом году поездами дальнего следования с вокзалов и станций Архангельской области отправлено 1,4 миллиона пассажиров, а пригородными поездами воспользовалось 1,6 миллиона человек. За последние несколько лет появились новые пассажирские железнодорожные маршруты, серьезно обновлен парк пригородных поездов.
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Глава региона отметил, что развитие железнодорожной инфраструктуры только поспособствует еще большему увеличению пассажиропотока, особенно в связи с закрытием международного аэропорта Архангельск для реконструкции взлетно-посадочной полосы.
"Жители региона, которые традиционно предпочитают железную дорогу авиаперелетам, сохранят свое желание передвигаться к местам отдыха и командировок. А те, кто привык летать на самолетах, но с учетом изменившейся логистики посчитает это для себя недостаточно комфортным, вполне могли бы стать пассажирами Российских железных дорог", – сказал Цыбульский.
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