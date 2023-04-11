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В Баренцевом море пропали рыбаки из Мурманской области - РИА Новости, 11.04.2023
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15:40 11.04.2023 (обновлено: 15:41 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/rybaki-1864537893.html
В Баренцевом море пропали рыбаки из Мурманской области
В Баренцевом море пропали рыбаки из Мурманской области - РИА Новости, 11.04.2023
В Баренцевом море пропали рыбаки из Мурманской области
Спасатели разных ведомств с воды и с воздуха ведут поиски двух рыбаков, которые вечером в понедельник вышли из села Териберка в Баренцево море, после чего связь РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:40
2023-04-11T15:41
происшествия
мурманская область
баренцево море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 11 апр - РИА Новости. Спасатели разных ведомств с воды и с воздуха ведут поиски двух рыбаков, которые вечером в понедельник вышли из села Териберка в Баренцево море, после чего связь с ними пропала, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Вечером в понедельник поступила информация о том, что двое мужчин вышли из Териберки на лодке в Баренцево море. Впоследствии у рыбаков заглох мотор, в настоящее время связи с ними нет. Для проведения поисково-спасательных работ на место выдвинулись сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области. "По состоянию на 15.00 в акватории для обследования территории работает судно "Часовой" ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ", сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что для поиска пропавших привлекались два вертолета (Ка-32 и Ми-8), они провели в воздухе более 5,5 часов, однако пока обнаружить пропавших не удалось, поиски продолжаются.
https://ria.ru/20230330/teriberka-1861788296.html
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мурманская область
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происшествия, мурманская область, баренцево море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш
Происшествия, Мурманская область, Баренцево море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32, Ми-8 АМТШ
В Баренцевом море пропали рыбаки из Мурманской области

В Баренцевом море спасатели ищут двух рыбаков из села Териберка на резиновой лодке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МУРМАНСК, 11 апр - РИА Новости. Спасатели разных ведомств с воды и с воздуха ведут поиски двух рыбаков, которые вечером в понедельник вышли из села Териберка в Баренцево море, после чего связь с ними пропала, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Вечером в понедельник поступила информация о том, что двое мужчин вышли из Териберки на лодке в Баренцево море. Впоследствии у рыбаков заглох мотор, в настоящее время связи с ними нет.
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Для проведения поисково-спасательных работ на место выдвинулись сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области.
"По состоянию на 15.00 в акватории для обследования территории работает судно "Часовой" ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ", сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для поиска пропавших привлекались два вертолета (Ка-32 и Ми-8), они провели в воздухе более 5,5 часов, однако пока обнаружить пропавших не удалось, поиски продолжаются.
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ПроисшествияМурманская областьБаренцево мореРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32Ми-8 АМТШ
 
 
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