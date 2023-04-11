https://ria.ru/20230411/rybaki-1864537893.html

В Баренцевом море пропали рыбаки из Мурманской области

В Баренцевом море пропали рыбаки из Мурманской области - РИА Новости, 11.04.2023

В Баренцевом море пропали рыбаки из Мурманской области

Спасатели разных ведомств с воды и с воздуха ведут поиски двух рыбаков, которые вечером в понедельник вышли из села Териберка в Баренцево море, после чего связь РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:40

2023-04-11T15:40

2023-04-11T15:41

происшествия

мурманская область

баренцево море

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

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МУРМАНСК, 11 апр - РИА Новости. Спасатели разных ведомств с воды и с воздуха ведут поиски двух рыбаков, которые вечером в понедельник вышли из села Териберка в Баренцево море, после чего связь с ними пропала, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Вечером в понедельник поступила информация о том, что двое мужчин вышли из Териберки на лодке в Баренцево море. Впоследствии у рыбаков заглох мотор, в настоящее время связи с ними нет. Для проведения поисково-спасательных работ на место выдвинулись сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области. "По состоянию на 15.00 в акватории для обследования территории работает судно "Часовой" ФГБУ "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ", сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что для поиска пропавших привлекались два вертолета (Ка-32 и Ми-8), они провели в воздухе более 5,5 часов, однако пока обнаружить пропавших не удалось, поиски продолжаются.

https://ria.ru/20230330/teriberka-1861788296.html

https://ria.ru/20230227/ryba-1853860643.html

мурманская область

баренцево море

россия

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происшествия, мурманская область, баренцево море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32, ми-8 амтш