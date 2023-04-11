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Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов - РИА Новости, 11.04.2023
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10:39 11.04.2023 (обновлено: 12:11 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/rubl-1864411081.html
Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов
Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов - РИА Новости, 11.04.2023
Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов
Доля рубля в экспортных расчетах уже превысила 30 процентов и сравнялась с долларом, говорится в аналитических материалах Банка России. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:39
2023-04-11T12:11
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
рубль
природный газ
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Доля рубля в экспортных расчетах уже превысила 30 процентов и сравнялась с долларом, говорится в аналитических материалах Банка России. Суммарный объем доллара и евро в оплате экспорта и импорта немногим превышает 50 процентов.Это в целом соответствует сложившейся структуре внешней торговли России, но также может свидетельствовать о сохранении рисков блокировки активов со стороны недружественных стран, подчеркнули в ЦБ.Весной 2022 года Москва перевела оплату поставок российского газа в страны, установившие санкции, в рубли. Это было сделано, чтобы уйти от использования доллара и евро в расчетах и избежать риска заморозки.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, рубль, природный газ
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Рубль, Природный газ
Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов

ЦБ: доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов, сравнявшись с долларом

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Доля рубля в экспортных расчетах уже превысила 30 процентов и сравнялась с долларом, говорится в аналитических материалах Банка России.
«

"После перевода оплаты за поставки природного газа в недружественные страны в рубли в мае 2022 года существенно выросла доля национальной валюты в экспортных поставках (превысив 30 процентов на конец года), сравнявшись с долей доллара США и заметно превысив долю евро", — сообщил регулятор.

Суммарный объем доллара и евро в оплате экспорта и импорта немногим превышает 50 процентов.
Это в целом соответствует сложившейся структуре внешней торговли России, но также может свидетельствовать о сохранении рисков блокировки активов со стороны недружественных стран, подчеркнули в ЦБ.
Весной 2022 года Москва перевела оплату поставок российского газа в страны, установившие санкции, в рубли. Это было сделано, чтобы уйти от использования доллара и евро в расчетах и избежать риска заморозки.
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