https://ria.ru/20230411/rubl-1864411081.html

Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов

Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов - РИА Новости, 11.04.2023

Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов

Доля рубля в экспортных расчетах уже превысила 30 процентов и сравнялась с долларом, говорится в аналитических материалах Банка России. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:39

2023-04-11T10:39

2023-04-11T12:11

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

рубль

природный газ

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Доля рубля в экспортных расчетах уже превысила 30 процентов и сравнялась с долларом, говорится в аналитических материалах Банка России. Суммарный объем доллара и евро в оплате экспорта и импорта немногим превышает 50 процентов.Это в целом соответствует сложившейся структуре внешней торговли России, но также может свидетельствовать о сохранении рисков блокировки активов со стороны недружественных стран, подчеркнули в ЦБ.Весной 2022 года Москва перевела оплату поставок российского газа в страны, установившие санкции, в рубли. Это было сделано, чтобы уйти от использования доллара и евро в расчетах и избежать риска заморозки.

https://ria.ru/20230410/tsb-1864214140.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, рубль, природный газ