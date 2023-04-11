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Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов
Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов - РИА Новости, 11.04.2023
Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов
Доля рубля в экспортных расчетах уже превысила 30 процентов и сравнялась с долларом, говорится в аналитических материалах Банка России. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:39
2023-04-11T10:39
2023-04-11T12:11
экономика
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рубль
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Доля рубля в экспортных расчетах уже превысила 30 процентов и сравнялась с долларом, говорится в аналитических материалах Банка России. Суммарный объем доллара и евро в оплате экспорта и импорта немногим превышает 50 процентов.Это в целом соответствует сложившейся структуре внешней торговли России, но также может свидетельствовать о сохранении рисков блокировки активов со стороны недружественных стран, подчеркнули в ЦБ.Весной 2022 года Москва перевела оплату поставок российского газа в страны, установившие санкции, в рубли. Это было сделано, чтобы уйти от использования доллара и евро в расчетах и избежать риска заморозки.
https://ria.ru/20230410/tsb-1864214140.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, рубль, природный газ
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Рубль, Природный газ
Доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов
ЦБ: доля рубля в расчетах за экспорт превысила 30 процентов, сравнявшись с долларом