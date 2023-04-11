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Жену Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск на Украине

Жену Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск на Украине - РИА Новости, 11.04.2023

Жену Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск на Украине

Супругу украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск на Украине, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T22:12

2023-04-11T22:12

2023-04-11T22:12

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украина

россия

львовская область

оксана марченко

виктор медведчук

служба безопасности украины

денис пушилин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Супругу украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск на Украине, сообщает во вторник украинское издание "Страна.ua". "Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко объявлена в розыск… Она исчезла три недели назад – 24 марта 2023 года", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. По данным издания, ее обвиняют в финансировании действий, "совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти". Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что суд арестовал два земельных участка во Львовской области, принадлежащих Марченко. Ранее СБУ обвинила Марченко в "финансировании" Росгвардии и МВД России. По информации ведомства, бизнес-структура Марченко, расположенная в Ялте, регулярно платила налоги и сборы в бюджет России, общая сумма платежей составила более 50 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов). Кроме того, крымская фирма якобы подписала соглашения со структурами Росгвардии и МВД России об охране объектов в Крыму, которые принадлежат Медведчуку. Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука, депутата от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук, как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием. В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил санкционный список, в который попали в том числе Медведчук и его жена.

https://ria.ru/20221116/kadyrov-1832083648.html

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