https://ria.ru/20230411/rossiya-1864568701.html

Россия будет отвечать на попытки рассорить ее с союзниками, заявил Лавров

Россия будет отвечать на попытки рассорить ее с союзниками, заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2023

Россия будет отвечать на попытки рассорить ее с союзниками, заявил Лавров

Россия будет отвечать на попытки Запада подорвать ее отношения с соседями, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:16

2023-04-11T17:16

2023-04-11T19:37

россия

москва

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

мурат нуртлеу

шос

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия будет отвечать на попытки Запада подорвать ее отношения с соседями, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.Москва, отметил дипломат, не видит угрозы в нынешнем уровне взаимодействия евразийских стран с США и Евросоюзом, если оно будет основано на равноправии, выгоде для всех сторон и транспарентности. Кроме того, сотрудничество должно соответствовать международному праву.Партнеры России по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС прекрасно понимают, о чем идет речь, пояснил министр иностранных дел.Москва, согласно новой Концепции внешней политики, поддерживает участие всех государств и многосторонних структур на Евразийском континенте в "более широком интеграционном контуре".Лавров добавил, что формируемая сеть перекрестных связей позволит всем участникам получить выгоду от взаимодействия.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

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россия

москва

сша

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, мурат нуртлеу, шос, евразийский экономический союз, одкб, в мире