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Россия будет отвечать на попытки рассорить ее с союзниками, заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2023
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17:16 11.04.2023 (обновлено: 19:37 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/rossiya-1864568701.html
Россия будет отвечать на попытки рассорить ее с союзниками, заявил Лавров
Россия будет отвечать на попытки рассорить ее с союзниками, заявил Лавров - РИА Новости, 11.04.2023
Россия будет отвечать на попытки рассорить ее с союзниками, заявил Лавров
Россия будет отвечать на попытки Запада подорвать ее отношения с соседями, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:16
2023-04-11T19:37
россия
москва
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
мурат нуртлеу
шос
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия будет отвечать на попытки Запада подорвать ее отношения с соседями, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.Москва, отметил дипломат, не видит угрозы в нынешнем уровне взаимодействия евразийских стран с США и Евросоюзом, если оно будет основано на равноправии, выгоде для всех сторон и транспарентности. Кроме того, сотрудничество должно соответствовать международному праву.Партнеры России по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС прекрасно понимают, о чем идет речь, пояснил министр иностранных дел.Москва, согласно новой Концепции внешней политики, поддерживает участие всех государств и многосторонних структур на Евразийском континенте в "более широком интеграционном контуре".Лавров добавил, что формируемая сеть перекрестных связей позволит всем участникам получить выгоду от взаимодействия.
https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html
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россия, москва, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, мурат нуртлеу, шос, евразийский экономический союз, одкб, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Мурат Нуртлеу, ШОС, Евразийский экономический союз, ОДКБ, В мире
Россия будет отвечать на попытки рассорить ее с союзниками, заявил Лавров

Лавров заявил, что Россия ответит на попытки Запада подорвать ее отношения с союзниками

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Россия будет отвечать на попытки Запада подорвать ее отношения с соседями, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.
Москва, отметил дипломат, не видит угрозы в нынешнем уровне взаимодействия евразийских стран с США и Евросоюзом, если оно будет основано на равноправии, выгоде для всех сторон и транспарентности. Кроме того, сотрудничество должно соответствовать международному праву.
«

"Если же <...> западные страны будут пытаться заниматься угрозами, шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с Россией в ущерб их собственным национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам", — сказал Лавров.

Партнеры России по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС прекрасно понимают, о чем идет речь, пояснил министр иностранных дел.
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Москва, согласно новой Концепции внешней политики, поддерживает участие всех государств и многосторонних структур на Евразийском континенте в "более широком интеграционном контуре".
«
"Должны быть открыты двери для всех таких организаций и всех таких стран. Процесс идет", — уточнил дипломат.
Лавров добавил, что формируемая сеть перекрестных связей позволит всем участникам получить выгоду от взаимодействия.
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РоссияМоскваСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАМурат НуртлеуШОСЕвразийский экономический союзОДКБВ мире
 
 
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