https://ria.ru/20230411/ros-1864615916.html

РКК "Энергия" хочет завершить строительство новой РОС на орбите к 2032 году

РКК "Энергия" хочет завершить строительство новой РОС на орбите к 2032 году - РИА Новости, 11.04.2023

РКК "Энергия" хочет завершить строительство новой РОС на орбите к 2032 году

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" хочет завершить строительство новой Российской орбитальной станции (РОС) на орбите к 2032, а не 2035 году, как... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T20:33

2023-04-11T20:33

2023-04-11T20:57

наука

ркк "энергия"

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_70be60d6205ce612ab70f847d0c8c516.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" хочет завершить строительство новой Российской орбитальной станции (РОС) на орбите к 2032, а не 2035 году, как планировалось ранее, заявил главный конструктор станции, заместитель генконструктора РКК "Энергия" Владимир Кожевников.Ранее сообщалось, что РОС будет построена в два этапа с 2028 по 2035 годы."Рассматривается срок запуска первого модуля в 2027 году, а завершение развертывания РОС - в 2032-м", - сказал Кожевников в интервью "Российской газете".По его словам, летом 2023 года РКК собирается завершить эскизное проектирование станции и защитить его в "Роскосмосе". После заключения необходимых госконтрактов работы по созданию РОС могут начаться в 2024 году.После полной сборки новой станции объем ее гермоотсеков должен составить 450 кубических метров, а масса станции - 135 тонн. На втором этапе в состав РОС может быть введен трансформируемый модуль, который полетит к ней в сложенном состоянии, а на орбите будет раскрыт. В таком модуле, по словам Кожевникова, можно будет разместить центрифугу."Кроме того, планируем восстановить утраченные технологии, которые не использовались при строительстве МКС. Те же силовые гироскопические комплексы, высокомощное энергопитание. На МКС гиродины только на американском сегменте, основная электроэнергия идет тоже оттуда. Но у нас есть свое производство", - добавил главный конструктор.Предполагается, что на начальном этапе развёртывания станция будет функционировать параллельно с МКС. Продолжительность полёта первых экипажей составит до 240 дней, затем экспедиции будут организованы в формате посещения. Станция сможет вместить до шести космонавтов.Для защиты модули станции будут "одеты" в многослойную броню - противометеороидные экраны.

https://ria.ru/20230403/mks-1862542215.html

https://ria.ru/20230410/dvigatel-1864223323.html

https://ria.ru/20230406/mks-1863555703.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ркк "энергия", роскосмос