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РКК "Энергия" хочет завершить строительство новой РОС на орбите к 2032 году - РИА Новости, 11.04.2023
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Наука
 
20:33 11.04.2023 (обновлено: 20:57 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/ros-1864615916.html
РКК "Энергия" хочет завершить строительство новой РОС на орбите к 2032 году
РКК "Энергия" хочет завершить строительство новой РОС на орбите к 2032 году - РИА Новости, 11.04.2023
РКК "Энергия" хочет завершить строительство новой РОС на орбите к 2032 году
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" хочет завершить строительство новой Российской орбитальной станции (РОС) на орбите к 2032, а не 2035 году, как... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T20:33
2023-04-11T20:57
наука
ркк "энергия"
роскосмос
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" хочет завершить строительство новой Российской орбитальной станции (РОС) на орбите к 2032, а не 2035 году, как планировалось ранее, заявил главный конструктор станции, заместитель генконструктора РКК "Энергия" Владимир Кожевников.Ранее сообщалось, что РОС будет построена в два этапа с 2028 по 2035 годы."Рассматривается срок запуска первого модуля в 2027 году, а завершение развертывания РОС - в 2032-м", - сказал Кожевников в интервью "Российской газете".По его словам, летом 2023 года РКК собирается завершить эскизное проектирование станции и защитить его в "Роскосмосе". После заключения необходимых госконтрактов работы по созданию РОС могут начаться в 2024 году.После полной сборки новой станции объем ее гермоотсеков должен составить 450 кубических метров, а масса станции - 135 тонн. На втором этапе в состав РОС может быть введен трансформируемый модуль, который полетит к ней в сложенном состоянии, а на орбите будет раскрыт. В таком модуле, по словам Кожевникова, можно будет разместить центрифугу."Кроме того, планируем восстановить утраченные технологии, которые не использовались при строительстве МКС. Те же силовые гироскопические комплексы, высокомощное энергопитание. На МКС гиродины только на американском сегменте, основная электроэнергия идет тоже оттуда. Но у нас есть свое производство", - добавил главный конструктор.Предполагается, что на начальном этапе развёртывания станция будет функционировать параллельно с МКС. Продолжительность полёта первых экипажей составит до 240 дней, затем экспедиции будут организованы в формате посещения. Станция сможет вместить до шести космонавтов.Для защиты модули станции будут "одеты" в многослойную броню - противометеороидные экраны.
https://ria.ru/20230403/mks-1862542215.html
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ркк "энергия", роскосмос
Наука, РКК "Энергия", Роскосмос
РКК "Энергия" хочет завершить строительство новой РОС на орбите к 2032 году

РКК "Энергия" хочет завершить строительство новой РОС на орбите к 2032 году, а не 2035

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" хочет завершить строительство новой Российской орбитальной станции (РОС) на орбите к 2032, а не 2035 году, как планировалось ранее, заявил главный конструктор станции, заместитель генконструктора РКК "Энергия" Владимир Кожевников.
Ранее сообщалось, что РОС будет построена в два этапа с 2028 по 2035 годы.
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"Рассматривается срок запуска первого модуля в 2027 году, а завершение развертывания РОС - в 2032-м", - сказал Кожевников в интервью "Российской газете".
По его словам, летом 2023 года РКК собирается завершить эскизное проектирование станции и защитить его в "Роскосмосе". После заключения необходимых госконтрактов работы по созданию РОС могут начаться в 2024 году.
После полной сборки новой станции объем ее гермоотсеков должен составить 450 кубических метров, а масса станции - 135 тонн. На втором этапе в состав РОС может быть введен трансформируемый модуль, который полетит к ней в сложенном состоянии, а на орбите будет раскрыт. В таком модуле, по словам Кожевникова, можно будет разместить центрифугу.
"Кроме того, планируем восстановить утраченные технологии, которые не использовались при строительстве МКС. Те же силовые гироскопические комплексы, высокомощное энергопитание. На МКС гиродины только на американском сегменте, основная электроэнергия идет тоже оттуда. Но у нас есть свое производство", - добавил главный конструктор.
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Предполагается, что на начальном этапе развёртывания станция будет функционировать параллельно с МКС. Продолжительность полёта первых экипажей составит до 240 дней, затем экспедиции будут организованы в формате посещения. Станция сможет вместить до шести космонавтов.
Для защиты модули станции будут "одеты" в многослойную броню - противометеороидные экраны.
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