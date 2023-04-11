https://ria.ru/20230411/remont-1864448972.html
Более 20 тысяч ям на дорогах отремонтировали в Подмосковье
Более 20 тысяч ям на дорогах отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 11.04.2023
Более 20 тысяч ям на дорогах отремонтировали в Подмосковье
Более 20 тысяч ям на подмосковных автодорогах отремонтировали с начала апреля текущего года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:24
2023-04-11T12:24
2023-04-11T12:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
жкх
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Более 20 тысяч ям на подмосковных автодорогах отремонтировали с начала апреля текущего года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.Комплексные работы на дорогах Подмосковья, в том числе генеральная уборка и ямочный ремонт, начались в Подмосковье 1 апреля. В работах задействовано более 3,6 тысячи единиц специализированной техники."В первую очередь ремонтируют дефекты покрытия – за 10 дней отремонтировали больше 20 тысяч ям. Также дорожники убирают мусор, приводят остановки в нормативное состояние", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.Он добавил, что план по генеральной уборке дорог и прилегающих территорий на сегодняшний день уже выполнен на 50%. В том числе специалисты провели работы по очистке почти 6,5 тысячи остановочных пунктов, 1 тысячи километров ограждений, а также 14 тысяч километров проезжей части.
https://ria.ru/20230406/dorogi-1863532731.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей гержик, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, ЖКХ
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Более 20 тысяч ям на подмосковных автодорогах отремонтировали с начала апреля текущего года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Комплексные работы на дорогах Подмосковья, в том числе генеральная уборка и ямочный ремонт, начались в Подмосковье 1 апреля. В работах задействовано более 3,6 тысячи единиц специализированной техники.
"В первую очередь ремонтируют дефекты покрытия – за 10 дней отремонтировали больше 20 тысяч ям. Также дорожники убирают мусор, приводят остановки в нормативное состояние", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
.
Он добавил, что план по генеральной уборке дорог и прилегающих территорий на сегодняшний день уже выполнен на 50%. В том числе специалисты провели работы по очистке почти 6,5 тысячи остановочных пунктов, 1 тысячи километров ограждений, а также 14 тысяч километров проезжей части.
Более тысячи километров подмосковных дорог отремонтируют в 2023 году