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Оппозиция в Молдавии призвала власти провести референдум о евроинтеграции - РИА Новости, 11.04.2023
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22:51 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/referendum-1864628866.html
Оппозиция в Молдавии призвала власти провести референдум о евроинтеграции
Оппозиция в Молдавии призвала власти провести референдум о евроинтеграции - РИА Новости, 11.04.2023
Оппозиция в Молдавии призвала власти провести референдум о евроинтеграции
После получения официального предложения от Брюсселя, чтобы Молдавия стала частью ЕС, власти республики должны будут оказать референдум и узнать мнение граждан... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T22:51
2023-04-11T22:51
в мире
молдавия
брюссель
кишинев
майя санду
еврокомиссия
снг
евросоюз
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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. После получения официального предложения от Брюсселя, чтобы Молдавия стала частью ЕС, власти республики должны будут оказать референдум и узнать мнение граждан по этому вопросу, заявил в интервью вице-спикер от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча. Накануне в ходе обращения к нации президент Молдавии Майя Санду анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого Национального Собрания, который состоится 21 мая. "Когда Молдавия официально получит не обещание, а предложение со стороны ЕС о том, что двери открыты и мы можем присоединиться, мы проведем референдум и граждане решат свою судьбу. На том этапе нужны будут подобные методы", - заявил Батрынча в эфире телеканала Vocea Basarabiei, комментируя инициативу Санду. Он считает, что в проведении подобного митинга нет необходимости. Более того, действующий в стране режим ЧП запрещает проведение массовых собраний. Также вице-спикер напомнил, что подобный митинг уже проводился в 2013 году. "У нас есть сигналы, что будут привезены медики и учителя, что мэры должны будут организовать транспорт. Если это национальное собрание, то неужели центральные и местные власти должны все организовать, или это граждане должны добровольно приехать в Кишинев, чтобы высказать мнение", - отметил Батрынча. Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230327/moldaviya-1861063554.html
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в мире, молдавия, брюссель, кишинев, майя санду, еврокомиссия, снг, евросоюз
В мире, Молдавия, Брюссель, Кишинев, Майя Санду, Еврокомиссия, СНГ, Евросоюз
Оппозиция в Молдавии призвала власти провести референдум о евроинтеграции

Оппозиция: Молдавия должна провести референдум, чтобы граждане решили, хотят ли они в ЕС

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в центре Кишинева
Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. После получения официального предложения от Брюсселя, чтобы Молдавия стала частью ЕС, власти республики должны будут оказать референдум и узнать мнение граждан по этому вопросу, заявил в интервью вице-спикер от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча.
Накануне в ходе обращения к нации президент Молдавии Майя Санду анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого Национального Собрания, который состоится 21 мая.
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"Когда Молдавия официально получит не обещание, а предложение со стороны ЕС о том, что двери открыты и мы можем присоединиться, мы проведем референдум и граждане решат свою судьбу. На том этапе нужны будут подобные методы", - заявил Батрынча в эфире телеканала Vocea Basarabiei, комментируя инициативу Санду.
Он считает, что в проведении подобного митинга нет необходимости. Более того, действующий в стране режим ЧП запрещает проведение массовых собраний. Также вице-спикер напомнил, что подобный митинг уже проводился в 2013 году.
"У нас есть сигналы, что будут привезены медики и учителя, что мэры должны будут организовать транспорт. Если это национальное собрание, то неужели центральные и местные власти должны все организовать, или это граждане должны добровольно приехать в Кишинев, чтобы высказать мнение", - отметил Батрынча.
Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив , что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в понедельник Институт маркетинга и социологических опросов республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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