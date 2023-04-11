https://ria.ru/20230411/reestr-1864541097.html

Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных

Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных - РИА Новости, 11.04.2023

Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:50

2023-04-11T15:50

2023-04-11T17:33

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Из него также следует, что электронные повестки будут дублировать бумажные. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете.Причем если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток."В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", — отмечается в законопроекте.Например, уклонистам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, грозит ограничение права на управление транспортным средством.Первое чтение законопроект прошел в апреле 2018 года, второе — в феврале 2022-го. На прошлой неделе его вернули в процедуру второго чтения.По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Однако медкомиссия и профессиональный отбор возможны только в результате личной явки.

https://ria.ru/20230411/voennoobyazannye-1864460973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, андрей картаполов, россия, вооруженные силы рф