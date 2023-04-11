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Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных
Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных - РИА Новости, 11.04.2023
Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:50
2023-04-11T15:50
2023-04-11T17:33
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Из него также следует, что электронные повестки будут дублировать бумажные. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете.Причем если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток."В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", — отмечается в законопроекте.Например, уклонистам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, грозит ограничение права на управление транспортным средством.Первое чтение законопроект прошел в апреле 2018 года, второе — в феврале 2022-го. На прошлой неделе его вернули в процедуру второго чтения.По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Однако медкомиссия и профессиональный отбор возможны только в результате личной явки.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, госдума рф, андрей картаполов, россия, вооруженные силы рф
Общество, Госдума РФ, Андрей Картаполов, Россия, Вооруженные силы РФ
Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных
Госдума приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и электронных повестках
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон
, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки.
«
"Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса", — говорится в документе.
Из него также следует, что электронные повестки будут дублировать бумажные. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете.
Причем если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.
"В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", — отмечается в законопроекте.
Например, уклонистам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, грозит ограничение права на управление транспортным средством.
Первое чтение законопроект прошел в апреле 2018 года, второе — в феврале 2022-го. На прошлой неделе его вернули в процедуру второго чтения.
По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова
, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Однако медкомиссия и профессиональный отбор возможны только в результате личной явки.
В Кремле прокомментировали законопроект о едином реестре военнообязанных