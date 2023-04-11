https://ria.ru/20230411/rebenok-1864490491.html
В Москве мужчина свалился с парапета на коляску с ребенком
В Москве мужчина свалился с парапета на коляску с ребенком - РИА Новости, 11.04.2023
В Москве мужчина свалился с парапета на коляску с ребенком
Нетрезвый мужчина в Москве свалился с парапета подземного перехода на коляску с двухлетним ребенком, малыша доставили в больницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:56
2023-04-11T13:56
2023-04-11T13:56
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ad4ebdaf63a89765cc21e5dd13e688c.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нетрезвый мужчина в Москве свалился с парапета подземного перехода на коляску с двухлетним ребенком, малыша доставили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. В пресс-службе отметили, что пострадавшего ребенка доставили в медучреждение. Мужчина получил административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
https://ria.ru/20230309/kirpich-1856775150.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901638_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_1dc45785a4fe1ba86e4c6ddcba67786b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве мужчина свалился с парапета на коляску с ребенком
Пьяный мужчина упал с парапета на коляску с ребенком на Комсомольской площади в Москве
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нетрезвый мужчина в Москве свалился с парапета подземного перехода на коляску с двухлетним ребенком, малыша доставили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«
"Предварительно установлено, что 10 апреля гражданин, имевший внешние признаки опьянения, потерял равновесие и совершил падение с парапета подземного перехода на коляску, в которой находился ребенок в возрасте двух лет", - сказали в главке, уточнив, что инцидент произошел на Комсомольской площади.
В пресс-службе отметили, что пострадавшего ребенка доставили в медучреждение. Мужчина получил административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
В Набережных Челнах на голову ребенка упал обломок кирпича