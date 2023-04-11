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В Москве мужчина свалился с парапета на коляску с ребенком - РИА Новости, 11.04.2023
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13:56 11.04.2023
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В Москве мужчина свалился с парапета на коляску с ребенком
В Москве мужчина свалился с парапета на коляску с ребенком - РИА Новости, 11.04.2023
В Москве мужчина свалился с парапета на коляску с ребенком
Нетрезвый мужчина в Москве свалился с парапета подземного перехода на коляску с двухлетним ребенком, малыша доставили в больницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:56
2023-04-11T13:56
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нетрезвый мужчина в Москве свалился с парапета подземного перехода на коляску с двухлетним ребенком, малыша доставили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. В пресс-службе отметили, что пострадавшего ребенка доставили в медучреждение. Мужчина получил административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мужчина свалился с парапета на коляску с ребенком

Пьяный мужчина упал с парапета на коляску с ребенком на Комсомольской площади в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нетрезвый мужчина в Москве свалился с парапета подземного перехода на коляску с двухлетним ребенком, малыша доставили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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"Предварительно установлено, что 10 апреля гражданин, имевший внешние признаки опьянения, потерял равновесие и совершил падение с парапета подземного перехода на коляску, в которой находился ребенок в возрасте двух лет", - сказали в главке, уточнив, что инцидент произошел на Комсомольской площади.
В пресс-службе отметили, что пострадавшего ребенка доставили в медучреждение. Мужчина получил административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
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