https://ria.ru/20230411/rebenok-1864490491.html

В Москве мужчина свалился с парапета на коляску с ребенком

В Москве мужчина свалился с парапета на коляску с ребенком - РИА Новости, 11.04.2023

В Москве мужчина свалился с парапета на коляску с ребенком

Нетрезвый мужчина в Москве свалился с парапета подземного перехода на коляску с двухлетним ребенком, малыша доставили в больницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:56

2023-04-11T13:56

2023-04-11T13:56

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Нетрезвый мужчина в Москве свалился с парапета подземного перехода на коляску с двухлетним ребенком, малыша доставили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. В пресс-службе отметили, что пострадавшего ребенка доставили в медучреждение. Мужчина получил административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

https://ria.ru/20230309/kirpich-1856775150.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва