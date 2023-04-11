https://ria.ru/20230411/rabota-1864573885.html

Путин заявил о нехватке рабочих рук по многим направлениям

Путин заявил о нехватке рабочих рук по многим направлениям - РИА Новости, 11.04.2023

Путин заявил о нехватке рабочих рук по многим направлениям

В России с учетом исторически минимального уровня безработицы наблюдается нехватка рабочих рук по многим направлениям, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:27

2023-04-11T17:27

2023-04-11T19:06

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В России с учетом исторически минимального уровня безработицы наблюдается нехватка рабочих рук по многим направлениям, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."С учетом исторически минимальной безработицы, в целом по стране в 3,5 процента, по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое — использовать кадровый потенциал регионов, где еще сохраняется высокий уровень безработицы, а такие регионы у нас есть", — отметил глава государства.Кроме того, необходимо начать активно использовать технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях и социальной сфере, подчеркнул российский лидер. Это, по его словам, позволит задействовать дополнительный внутренний кадровый резерв.В-третьих, следует нарастить инвестиции в подготовку специалистов по самым востребованным профессиям, добавил Путин.

https://ria.ru/20230411/vvp-1864546245.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, экономика