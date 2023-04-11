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Путин заявил о нехватке рабочих рук по многим направлениям - РИА Новости, 11.04.2023
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17:27 11.04.2023 (обновлено: 19:06 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/rabota-1864573885.html
Путин заявил о нехватке рабочих рук по многим направлениям
Путин заявил о нехватке рабочих рук по многим направлениям - РИА Новости, 11.04.2023
Путин заявил о нехватке рабочих рук по многим направлениям
В России с учетом исторически минимального уровня безработицы наблюдается нехватка рабочих рук по многим направлениям, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:27
2023-04-11T19:06
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В России с учетом исторически минимального уровня безработицы наблюдается нехватка рабочих рук по многим направлениям, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."С учетом исторически минимальной безработицы, в целом по стране в 3,5 процента, по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое — использовать кадровый потенциал регионов, где еще сохраняется высокий уровень безработицы, а такие регионы у нас есть", — отметил глава государства.Кроме того, необходимо начать активно использовать технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях и социальной сфере, подчеркнул российский лидер. Это, по его словам, позволит задействовать дополнительный внутренний кадровый резерв.В-третьих, следует нарастить инвестиции в подготовку специалистов по самым востребованным профессиям, добавил Путин.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин заявил о нехватке рабочих рук по многим направлениям

Путин заявил, что в России наблюдается нехватка рабочих рук по многим направлениям

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В России с учетом исторически минимального уровня безработицы наблюдается нехватка рабочих рук по многим направлениям, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"С учетом исторически минимальной безработицы, в целом по стране в 3,5 процента, по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое — использовать кадровый потенциал регионов, где еще сохраняется высокий уровень безработицы, а такие регионы у нас есть", — отметил глава государства.
Кроме того, необходимо начать активно использовать технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях и социальной сфере, подчеркнул российский лидер. Это, по его словам, позволит задействовать дополнительный внутренний кадровый резерв.
В-третьих, следует нарастить инвестиции в подготовку специалистов по самым востребованным профессиям, добавил Путин.
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