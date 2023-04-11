https://ria.ru/20230411/rabota-1864573885.html
Путин заявил о нехватке рабочих рук по многим направлениям
Путин заявил о нехватке рабочих рук по многим направлениям - РИА Новости, 11.04.2023
Путин заявил о нехватке рабочих рук по многим направлениям
В России с учетом исторически минимального уровня безработицы наблюдается нехватка рабочих рук по многим направлениям, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:27
2023-04-11T17:27
2023-04-11T19:06
владимир путин
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В России с учетом исторически минимального уровня безработицы наблюдается нехватка рабочих рук по многим направлениям, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."С учетом исторически минимальной безработицы, в целом по стране в 3,5 процента, по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое — использовать кадровый потенциал регионов, где еще сохраняется высокий уровень безработицы, а такие регионы у нас есть", — отметил глава государства.Кроме того, необходимо начать активно использовать технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях и социальной сфере, подчеркнул российский лидер. Это, по его словам, позволит задействовать дополнительный внутренний кадровый резерв.В-третьих, следует нарастить инвестиции в подготовку специалистов по самым востребованным профессиям, добавил Путин.
https://ria.ru/20230411/vvp-1864546245.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин заявил о нехватке рабочих рук по многим направлениям
Путин заявил, что в России наблюдается нехватка рабочих рук по многим направлениям
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В России с учетом исторически минимального уровня безработицы наблюдается нехватка рабочих рук по многим направлениям, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"С учетом исторически минимальной безработицы, в целом по стране в 3,5 процента, по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое — использовать кадровый потенциал регионов, где еще сохраняется высокий уровень безработицы, а такие регионы у нас есть", — отметил глава государства.
Кроме того, необходимо начать активно использовать технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях и социальной сфере, подчеркнул российский лидер. Это, по его словам, позволит задействовать дополнительный внутренний кадровый резерв.
В-третьих, следует нарастить инвестиции в подготовку специалистов по самым востребованным профессиям, добавил Путин.
МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году