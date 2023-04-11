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РБК: в России в 2022 году резко снизился уровень работающей молодежи
РБК: в России в 2022 году резко снизился уровень работающей молодежи - РИА Новости, 11.04.2023
РБК: в России в 2022 году резко снизился уровень работающей молодежи
Число работников среди молодежи значительно сократилось в прошлом году, сообщает РБК. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:32
2023-04-11T09:32
2023-04-11T09:32
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Число работников среди молодежи значительно сократилось в прошлом году, сообщает РБК."В декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 миллиона человек, или 29,8% всех занятых, — это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года). <…> В половозрастном разрезе количество работников младше 35 лет среди женщин сократилось сильнее, чем у мужчин: на 8,5% (декабрь к декабрю) против 3,5% соответственно", - пишет издание.РБК отмечает, что численность молодых специалистов в возрасте от 25 до 29 лет снизилась на 724 тысяч (до 7,2 миллиона человек), от 30 до 34 – на 524 тысяч (до 10,7 миллиона). За последний год особенно существенно уменьшилась численность работников в возрасте от 25 до 29 лет — их стало меньше на 724 тысяч (7,2 млн человек).Во ВНИИ труда такую тенденцию объяснили низкой рождаемостью в 1990-е годы. Еще один фактор — высокая вовлеченность молодых в очное обучение по разным программам. Однако уровень занятости молодежи (отношение занятых молодых к их общей численности) не снизился, отметили в организации.Для компаний отток молодых специалистов чреват увеличением сроков подбора сотрудников, повышение зарплаты для их привлечения. Вместе с этим, дефицит молодежи поможет перебороть дискриминацию работников по возрастному признаку, резюмирует РБК.
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общество, рбк (медиагруппа), внии труда, россия
Общество, РБК (медиагруппа), ВНИИ труда, Россия
РБК: в России в 2022 году резко снизился уровень работающей молодежи
РБК: в России в 2022 году число трудящихся граждан в возрасте до 35 лет резко сократилось
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Число работников среди молодежи значительно сократилось в прошлом году, сообщает РБК
.
"В декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 миллиона человек, или 29,8% всех занятых, — это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года). <…> В половозрастном разрезе количество работников младше 35 лет среди женщин сократилось сильнее, чем у мужчин: на 8,5% (декабрь к декабрю) против 3,5% соответственно", - пишет издание.
РБК отмечает, что численность молодых специалистов в возрасте от 25 до 29 лет снизилась на 724 тысяч (до 7,2 миллиона человек), от 30 до 34 – на 524 тысяч (до 10,7 миллиона). За последний год особенно существенно уменьшилась численность работников в возрасте от 25 до 29 лет — их стало меньше на 724 тысяч (7,2 млн человек).
Во ВНИИ труда такую тенденцию объяснили низкой рождаемостью в 1990-е годы. Еще один фактор — высокая вовлеченность молодых в очное обучение по разным программам. Однако уровень занятости молодежи (отношение занятых молодых к их общей численности) не снизился, отметили в организации.
Для компаний отток молодых специалистов чреват увеличением сроков подбора сотрудников, повышение зарплаты для их привлечения. Вместе с этим, дефицит молодежи поможет перебороть дискриминацию работников по возрастному признаку, резюмирует РБК.
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