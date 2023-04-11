https://ria.ru/20230411/rabota-1864392741.html

РБК: в России в 2022 году резко снизился уровень работающей молодежи

РБК: в России в 2022 году резко снизился уровень работающей молодежи - РИА Новости, 11.04.2023

РБК: в России в 2022 году резко снизился уровень работающей молодежи

Число работников среди молодежи значительно сократилось в прошлом году, сообщает РБК. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:32

2023-04-11T09:32

2023-04-11T09:32

общество

рбк (медиагруппа)

внии труда

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155520/55/1555205589_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a101ac7207ee087636c0598968be5c0.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Число работников среди молодежи значительно сократилось в прошлом году, сообщает РБК."В декабре 2022 года количество молодых работников на рынке труда составило 21,5 миллиона человек, или 29,8% всех занятых, — это минимум за весь период доступной статистики (с 2006 года). <…> В половозрастном разрезе количество работников младше 35 лет среди женщин сократилось сильнее, чем у мужчин: на 8,5% (декабрь к декабрю) против 3,5% соответственно", - пишет издание.РБК отмечает, что численность молодых специалистов в возрасте от 25 до 29 лет снизилась на 724 тысяч (до 7,2 миллиона человек), от 30 до 34 – на 524 тысяч (до 10,7 миллиона). За последний год особенно существенно уменьшилась численность работников в возрасте от 25 до 29 лет — их стало меньше на 724 тысяч (7,2 млн человек).Во ВНИИ труда такую тенденцию объяснили низкой рождаемостью в 1990-е годы. Еще один фактор — высокая вовлеченность молодых в очное обучение по разным программам. Однако уровень занятости молодежи (отношение занятых молодых к их общей численности) не снизился, отметили в организации.Для компаний отток молодых специалистов чреват увеличением сроков подбора сотрудников, повышение зарплаты для их привлечения. Вместе с этим, дефицит молодежи поможет перебороть дискриминацию работников по возрастному признаку, резюмирует РБК.

https://ria.ru/20220318/trud-1778832007.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, рбк (медиагруппа), внии труда, россия