https://ria.ru/20230411/pvo-1864373521.html

ПВО за месяц на участке в Запорожской области уничтожила десять целей

ПВО за месяц на участке в Запорожской области уничтожила десять целей - РИА Новости, 11.04.2023

ПВО за месяц на участке в Запорожской области уничтожила десять целей

Расчеты ПВО России круглосуточно ведут дежурство, защищая города Запорожской области, в течение месяца только на одном из участков было уничтожено десять... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T05:09

2023-04-11T05:09

2023-04-11T09:51

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Расчеты ПВО России круглосуточно ведут дежурство, защищая города Запорожской области, в течение месяца только на одном из участков было уничтожено десять воздушных целей, в том числе ракет системы HIMARS, рассказал журналистам командир подразделения ПВО. Командир комплекса "Бук-М3" рассказал журналистам, что украинские боевики бьют по системе жизнеобеспечения городов Запорожской области. "Противник ведёт обстрел по различным целям. Таким как электростанция, железнодорожные пути, мосты, жилищная инфраструктура. Обстрелы ведутся хаотично, невозможно предугадать, куда будет нанесён удар. Поэтому расчёты дежурят круглосуточно", - рассказал командир расчета.

https://ria.ru/20230410/ucheniya-1864343477.html

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"За месяц было поражено более десяти целей": военный о работе расчетов ПВО РФ "За месяц было поражено более десяти целей": военный о работе расчетов ПВО РФ 2023-04-11T05:09 true PT2M29S

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запорожская область, россия, безопасность