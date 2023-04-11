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ПВО за месяц на участке в Запорожской области уничтожила десять целей
ПВО за месяц на участке в Запорожской области уничтожила десять целей - РИА Новости, 11.04.2023
ПВО за месяц на участке в Запорожской области уничтожила десять целей
Расчеты ПВО России круглосуточно ведут дежурство, защищая города Запорожской области, в течение месяца только на одном из участков было уничтожено десять... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T05:09
2023-04-11T05:09
2023-04-11T09:51
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запорожская область
россия
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Расчеты ПВО России круглосуточно ведут дежурство, защищая города Запорожской области, в течение месяца только на одном из участков было уничтожено десять воздушных целей, в том числе ракет системы HIMARS, рассказал журналистам командир подразделения ПВО. Командир комплекса "Бук-М3" рассказал журналистам, что украинские боевики бьют по системе жизнеобеспечения городов Запорожской области. "Противник ведёт обстрел по различным целям. Таким как электростанция, железнодорожные пути, мосты, жилищная инфраструктура. Обстрелы ведутся хаотично, невозможно предугадать, куда будет нанесён удар. Поэтому расчёты дежурят круглосуточно", - рассказал командир расчета.
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"За месяц было поражено более десяти целей": военный о работе расчетов ПВО РФ
"За месяц было поражено более десяти целей": военный о работе расчетов ПВО РФ
2023-04-11T05:09
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РИА Новости
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запорожская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Безопасность
ПВО за месяц на участке в Запорожской области уничтожила десять целей
ПВО в течение месяца только на одном участке в Запорожской области уничтожила десять целей
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Расчеты ПВО России круглосуточно ведут дежурство, защищая города Запорожской области, в течение месяца только на одном из участков было уничтожено десять воздушных целей, в том числе ракет системы HIMARS, рассказал журналистам командир подразделения ПВО.
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"За данный месяц было поражено более 10 воздушных целей. Баллистические цели, такие как HIMARS и "Ольха". На нашем направлении тенденция такая, что противник взял тактическую паузу, соответственно, скорее всего, готовится к чему-то. Я думаю, в последующем нам предстоит большое количество работы", - сказал он.
Командир комплекса "Бук-М3" рассказал журналистам, что украинские боевики бьют по системе жизнеобеспечения городов Запорожской области.
"Противник ведёт обстрел по различным целям. Таким как электростанция, железнодорожные пути, мосты, жилищная инфраструктура. Обстрелы ведутся хаотично, невозможно предугадать, куда будет нанесён удар. Поэтому расчёты дежурят круглосуточно", - рассказал командир расчета.
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