https://ria.ru/20230411/protest-1864598810.html

В Гааге протестующие сорвали выступление Макрона о будущем ЕС

В Гааге протестующие сорвали выступление Макрона о будущем ЕС - РИА Новости, 11.04.2023

В Гааге протестующие сорвали выступление Макрона о будущем ЕС

В институте Nexus в Гааге сорвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона о будущем ЕС. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:39

2023-04-11T18:39

2023-04-11T19:29

в мире

франция

гаага

нидерланды

элизабет борн

евросоюз

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. В институте Nexus в Гааге сорвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона о будущем ЕС.Несколько десятков протестующих не давали ему взять слово и выкрикивали с трибун фразы: "Где она, французская демократия?", "Климатическая конвенция не соблюдается!", "У вас миллионы манифестантов на улицах!". Они также развернули растяжку со словами "Президент насилия и лицемерия". Присутствующие в зале начали аплодировать активистам. Вскоре к ним направились сотрудники охраны.Французский лидер заверил собравшихся, что может ответить на любые вопросы.Глава государства отметил, что французы должны быть "гораздо менее раздраженными" из-за пенсионной реформы, поскольку в Нидерландах, как и во многих других европейских странах, пенсионный возраст гораздо выше 64 лет.Макрон прибыл с визитом в Нидерланды во вторник. На вторую половину дня было запланировано его выступление, посвященное экономическому и производственному суверенитету Европы.Во Франции с января проходят протесты против непопулярной пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В четверг состоится уже двенадцатая общенациональная акция.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект без голосования в парламенте. Конституционный совет Франции 14 апреля должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. Он вступит в силу с 1 сентября в случае одобрения.

https://ria.ru/20230409/oboronka-1864082795.html

https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863795622.html

https://ria.ru/20230216/frantsiya-1852362001.html

франция

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"Где французская демократия?". Выкрики из зала сорвали выступление Макрона в Гааге "Где французская демократия?". Выкрики из зала сорвали выступление Макрона в Гааге 2023-04-11T18:39 true PT1M53S

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в мире, франция, гаага, нидерланды, элизабет борн, евросоюз, эммануэль макрон