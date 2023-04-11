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В Гааге протестующие сорвали выступление Макрона о будущем ЕС - РИА Новости, 11.04.2023
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18:39 11.04.2023 (обновлено: 19:29 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/protest-1864598810.html
В Гааге протестующие сорвали выступление Макрона о будущем ЕС
В Гааге протестующие сорвали выступление Макрона о будущем ЕС - РИА Новости, 11.04.2023
В Гааге протестующие сорвали выступление Макрона о будущем ЕС
В институте Nexus в Гааге сорвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона о будущем ЕС. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:39
2023-04-11T19:29
в мире
франция
гаага
нидерланды
элизабет борн
евросоюз
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. В институте Nexus в Гааге сорвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона о будущем ЕС.Несколько десятков протестующих не давали ему взять слово и выкрикивали с трибун фразы: "Где она, французская демократия?", "Климатическая конвенция не соблюдается!", "У вас миллионы манифестантов на улицах!". Они также развернули растяжку со словами "Президент насилия и лицемерия". Присутствующие в зале начали аплодировать активистам. Вскоре к ним направились сотрудники охраны.Французский лидер заверил собравшихся, что может ответить на любые вопросы.Глава государства отметил, что французы должны быть "гораздо менее раздраженными" из-за пенсионной реформы, поскольку в Нидерландах, как и во многих других европейских странах, пенсионный возраст гораздо выше 64 лет.Макрон прибыл с визитом в Нидерланды во вторник. На вторую половину дня было запланировано его выступление, посвященное экономическому и производственному суверенитету Европы.Во Франции с января проходят протесты против непопулярной пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В четверг состоится уже двенадцатая общенациональная акция.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект без голосования в парламенте. Конституционный совет Франции 14 апреля должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. Он вступит в силу с 1 сентября в случае одобрения.
https://ria.ru/20230409/oboronka-1864082795.html
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863795622.html
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"Где французская демократия?". Выкрики из зала сорвали выступление Макрона в Гааге
"Где французская демократия?". Выкрики из зала сорвали выступление Макрона в Гааге
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в мире, франция, гаага, нидерланды, элизабет борн, евросоюз, эммануэль макрон
В мире, Франция, Гаага, Нидерланды, Элизабет Борн, Евросоюз, Эммануэль Макрон
В Гааге протестующие сорвали выступление Макрона о будущем ЕС

BFMTV: в Гааге протестующие прервали выступление Макрона о будущем ЕС

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. В институте Nexus в Гааге сорвали выступление президента Франции Эммануэля Макрона о будущем ЕС.
Несколько десятков протестующих не давали ему взять слово и выкрикивали с трибун фразы: "Где она, французская демократия?", "Климатическая конвенция не соблюдается!", "У вас миллионы манифестантов на улицах!". Они также развернули растяжку со словами "Президент насилия и лицемерия". Присутствующие в зале начали аплодировать активистам. Вскоре к ним направились сотрудники охраны.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Макрон призвал к большей независимости Европы в сфере обороны
9 апреля, 16:30
Французский лидер заверил собравшихся, что может ответить на любые вопросы.
«
"Это демократия, а демократия — это именно то место, где вы можете протестовать и позволять себе такого рода выступления", — заявил Макрон.
Глава государства отметил, что французы должны быть "гораздо менее раздраженными" из-за пенсионной реформы, поскольку в Нидерландах, как и во многих других европейских странах, пенсионный возраст гораздо выше 64 лет.
Участники акции протеста против пенсионной реформы - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Протестующие против пенсионной реформы освистали премьера Франции
7 апреля, 15:55
Макрон прибыл с визитом в Нидерланды во вторник. На вторую половину дня было запланировано его выступление, посвященное экономическому и производственному суверенитету Европы.
Во Франции с января проходят протесты против непопулярной пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В четверг состоится уже двенадцатая общенациональная акция.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект без голосования в парламенте. Конституционный совет Франции 14 апреля должен решить, соответствует ли документ нормам законодательства страны. Он вступит в силу с 1 сентября в случае одобрения.
Французский политик Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Ле Пен поддержала протесты против пенсионной реформы во Франции
16 февраля, 11:59
 
В миреФранцияГаагаНидерландыЭлизабет БорнЕвросоюзЭммануэль Макрон
 
 
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